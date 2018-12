Larraín celebra tregua en guerra comercial: "Es una noticia positiva para la economía chilena y global"

Macro

Ministro de Hacienda, eso sí, enfatizó que la "tregua" entre ambos países debe dar paso a una normalización del comercio internacional.

Como una buena noticia calificó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el acuerdo que alcanzaron China y Estados Unidos paa evitar que escale la guerra comercial, acordado el fin de semana durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina.

En La Moneda, donde participó en el Comité Político ampliado, el titular de las finanzas públicas destacó que se hayan "sentado a la mesa a conversar" ambas potencias, lo que consideró "es la vía para generar acuerdos y progreso".

"La vía no es la imposición de tarifas punitivas con represalias, que al final nos involucra a todo el resto del mundo. Es muy positivo que esto haya ocurrido y quiero destacar que esto sea en el marco del G20", manifestó la autoridad.

Larraín recordó que en la última cumbre de la APEC" no había habido progresos" entre China y Estados Unidos para resolver la controversia, lo que sí ocurrió el recién terminado fin de semana en la cumbre de líderes globales en la capital trasandina.

"También quiero destacar que Chile, como país invitado al G20, nos correspondió participar y donde nos escuchan con respeto. Aunque no seamos miembros permanentes, hemos sido invitados ya en varias ocasiones a ser parte de este foro", apuntó.

El ministro de Hacienda calificó el acuerdo alcanzado como una "suerte de tregua" entre ambas potencias, porque se postergaron las aplicaciones de tarifas a importaciones chinas de parte de EEUU por más de US$ 200.000 millones el primero de enero próximo.

"Después de eso venía la represalia. Y ese era un escenario sombrío sobre la economía global, que tuviéramos un aumento de aranceles de ese tipo y una disrupción de esa magnitud en el comercio internacional gatillada a partir del primero de enero", advirtió.

"Es bueno que Estados Unidos se haya comprometido a no hacer eso. No es que se estén reduciendo los aranceles que se han aumentado, pero por lo menos está la perspectiva de que no aumenten. En segundo lugar, China se comprometió a relajar algunas de sus barreras e importar más productos norteamericanos para reducir el tremendo déficit comercial bilateral que existe entre ambos países", explicó.

"Aquí tenemos una noticia positiva y así lo han demostrado los mercados hoy, esto es favorable respecto a los commodities y los mercados financieros. Al final, es una buena y positiva noticia para la economía global y también para la economía chilena", señaló el secretario de Estado, junto con afirmar que "esta no es una garantía de que se va a resolver definitivamente el tema de la guerra comercial".

"Nosotros esperamos que desemboque en ese camino, entendiendo que el diálogo es el camino y la negociación es el camino más que la imposición de restricciones comerciales seguida de represalias", concluyó.

Impacto en Chile

El ministro de Hacienda enfatizó que en la medida que la "tregua" entre ambos países desemboque en una solución del problema, se verá un impacto positivo en la economía local.

"Si esto desemboca en una salida de la confrontación comercial, en una liberalización del comercio entre estas dos economías, el primer efecto es que más comercio es más crecimiento mundial y a nuestra economía sin dudas que le resulta más posible crecer más en un escenario de mayor comercio y mayor crecimiento mundial", aseguró.

Como segundo efecto sobre el país, detalló que el cobre se vería beneficiado, y en tercer lugar las condiciones financieras serían más propensas para el país.

"El solo anuncio ha generado un efecto positivo sobre los mercados, pero ahora lo que tenemos que hacer es que esto no se evapore y que efectivamente se materialice", concluyó.