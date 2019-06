Larraín reconoce que nuevo escenario macro hace "más difícil cumplir" el compromiso de déficit fiscal este año

Macro

Ministro de Hacienda abordó las perspectivas del mercado de que el saldo negativo de las cuentas públicas se empine hasta 2,2% del PIB, en medio de la caída del precio del cobre y el sinceramiento de un escenario macro más difícil.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo frente a las perspectivas de los departamentos de estudio que ven un empeoramiento en la situación fiscal, luego de que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, recortara desde 3,5% a un rango entre 3% y 3,5% la expectativa de crecimiento económico para este año, dando cuenta de un escenario "más difícil" para el actual ejercicio.

Tras participar en una reunión de la Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, el titular de las finanzas públicas aseguró que la cartera está haciendo esfuerzos por no incrementar el déficit de las cuentas fiscales, mientras los analistas ya ven que el saldo negativo podría alcanzar el 2,2% del PIB este año, cuatro décimas sobre lo proyectado por la cartera.

"Estamos haciendo el esfuerzo para que no ocurra (el mayor deterioro fiscal) y para cumplir con nuestros compromisos de balance estructural. Ahora, habida consideración de eso, vamos a cumplir con los compromisos estructurales, pero respecto al compromiso efectivo al final tenemos una proyección, estamos encaminados hacia allá, pero es indudable que un escenario más complejo hace más difícil cumplir nuestro compromiso de déficit", reconoció.

El mayor deterioro fiscal que esperan los analistas está sustentado también en que el precio promedio del cobre para este año se ubica por debajo de lo que proyectó Hacienda en el Presupuesto 2019: US$ 2,82 versus US$ 3 por libra.

"Efectivamente, el promedio general del año está todavía sobre US$ 2,80. Ahora, el precio spot está algo sobre US$ 2,60 y nosotros tenemos una proyección de US$ 3. Sin dudas, esto hace más difícil llegar a esa proyección de US$ 3 la libra", afirmó.