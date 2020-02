Se detiene la caída en proyecciones del PIB para este año, pero se acentúa descenso de cara a 2021

Macro

El número previsto para el próximo año incluso es menor al piso previsto por la autoridad monetaria, el que se sitúa en 2,5%, con un techo de 3,5%.

Un respiro ofreció la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publicó ayer el Banco Central. ¿La razón? Esta vez se detuvo la baja que venían experimentando desde octubre las proyecciones para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año que hacen mensualmente unos 50 académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras.

Así, los pronósticos se quedaron en 1,2%, que de todas formas está lejos del 3% que se esperaba previo al estallido del conflicto social y se compara con un rango de 0,5% a 1,5% que incluyó el mismo instituto emisor en su Informe de Política Monetaria (IPoM) en diciembre.

Esta percepción considera que el año debutó con una expansión del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 1%, una cifra que supera el alza de 1,1% con que cerró diciembre.

Si bien este cuadro borra los temores de una recesión técnica -como incluso lo advirtió el mismo Gobierno-, no sugiere un panorama muy alentador hacia 2021.

De hecho, para el próximo año las estimaciones volvieron a bajar, ahora desde 2,5% a 2,2%. Este número incluso es menor al piso previsto por la autoridad monetaria, el que se sitúa en 2,5%, con un techo de 3,5%.

En el terreno de las series que el banco tiene en marcha blanca, la encuesta de febrero reveló que el mercado está asumiendo una caída de la formación bruta de capital fijo este año de 3%, con un rango que va de un descenso de 5% y un alza de 1%.

Hacia 2021 el panorama considera un cierto repunte, que alcanzaría a 2%, con extremos entre una disminución de 3% y un aumento de 2%.

El consumo de hogares, el otro componente relevante en la demanda del país, se movería 1,2% el presente año y 2,3% en el siguiente.

En este caso, la encuesta no da cuenta de expectativas de descensos.

Tasa sin movimientos

En este contexto, los consultados por el Banco Central ratificaron su expectativa de que la tasa de política monetaria se mantendrá en 1,75% por todo el año.

Este escenario asume que la inflación cerrará 2020 con un alza de 3,2% para volver al 3% el próximo ejercicio.

Para febrero se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una variación de 0,2%, mientras que en marzo subiría 0,4%.

Una estimación que sugiere la transitoriedad del alto registro de enero -de 0,6%-, que superó los anticipos de 0,4%.

Tras ese resultado, el costo de la vida sube a 3,5% en doce meses, niveles que no se veían desde julio de 2016.

Coherente con estas estimaciones, las respuestas de los consultados se condicen con un tipo de cambio cuya alza perderá fuerza. Las previsiones apuntan a que el dólar se ubicará en $ 780 en dos meses más, y en $ 738 en 23 meses más.

La divisa ayer terminó la jornada en $ 793,1, cediendo $ 2,9 respecto a la víspera.

Scotiabank no ve baja de la inversión en 2020

Si bien la economía chilena no mostrará números sobresalientes durante este año, en el caso particular de la inversión la mayoría del mercado se la juega por la posibilidad de una baja. La excepción la protagoniza Scotiabank, que anticipan la posibilidad de que dicha variable no muestre cambios respecto a 2019 o, bien, pueda subir 1%.

"El peso de la prueba para estimar fuertes caídas de la inversión la tienen aquellos que proyectan aquello", dicen de entrada frente al tema.

Y aunque asumen que bajas se pueden explicar por modelos estadísticos que asocian incertidumbre y confianza con inversión, advierten que cuando se analiza el catastro efectivo de la inversión que está cancelando o retrasando, son montos menores por ahora, dado que mucho proyecto se encuentra en fase de "no retorno", es decir, sale más caro paralizar la obra que continuar con el plan previo establecido.

"Estamos mucho más preocupados de la inversión de 2021 que de la del 2020, pues de continuar la incertidumbre política hacia el 2021, probablemente comenzaremos a ver retrasos más importantes en proyectos en etapas iniciales de ingeniería y detalle", exponen.

De hecho, el número para el próximo ejercicio está en "revisión".

El análisis de Scotiabank señala que la minería pública y privada están con calendarios muy avanzados y casi nulo retraso, mientras que proyectos en sectores transables -como el forestal- mantienen su ritmo de inversión, en tanto energía sigue manteniendo la licitada hace ya años.

"Asimismo, tendremos relevante inversión pública que difícilmente se retrasará pues es ejecutada por el gobierno y empresas estatales con mandato claro de ejecutar y actuar contracíclicamente", destacan.

Recuerdan que el gasto público crecerá 9,2% real, y "es una importante válvula de crecimiento que se notará con mayor fuerza la primera parte del año que es cuando sabemos experimentaremos los mayores grados de incertidumbre y bajos niveles de confianza".