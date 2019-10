Urzúa: "Esto va a significar una revisión completa desde cómo los inversionistas miran al país hasta el mismo riesgo país"

Macro

Economista chileno de la U. de Maryland advierte a los líderes políticos que "equivocarse en el corto plazo con reacciones algo viscerales pueden tener muchas consecuencias negativas".

Desde Estados Unidos, donde ejerce como profesor de la Universidad de Maryland, el economista chileno e investigador de Clapes UC, Sergio Urzúa, mira con mucha inquietud los últimos acontecimientos en el país, haciendo un llamado a las autoridades a restaurar el Estado de Derecho y avanzar hacia una nueva agenda social que no "destruya" -dice- lo construido en los últimos 30 años.

-¿Cómo ve toda esta situación a la distancia?

- La situación es de extrema complejidad, de eso no cabe ninguna duda. La administración tiene un tremendo desafío en cuanto a demostrar que esta situación es algo circunstancial, transitorio y no permanente. La verdad es que del punto de vista de los mercados y de las expectativas de crecimiento para los próximos meses, e incluso para el mediano plazo, va a ser esencial entender bien si lo que estamos observando ahora es una acción de grupos organizados, que están actuando en forma coordinada, y el Estado está dispuesto a poner límites al actuar; o si esto es algo que por A,B,C motivo es una falla institucional más profunda de básicamente la imposibilidad de imponer el Estado de Derecho. Eso va a determinar las consecuencias de largo y mediano plazo. Esta es una noticia en desarrollo.

Hay que ver cómo esto evoluciona, recién ha pasado el fin de semana. Espero que por el bien del país esto sea algo transitorio y que vuelva no solo el Estado de Derecho, sino que también el sentido común. Algunas de las cosas que escuché en la mañana (domingo) de algunos políticos me dejaron bien espantado, que no saben cómo funciona la sensibilidad de la economía, de los inversionistas, de los mercados respecto a este tipo de fallas institucionales y las consecuencias de este tipo de situaciones en la región, que en el pasado ha sido bastante evidente. Me parece que lo que hay que tratar de hacer acá es acotar lo más posible la violencia y los crímenes y vandalismo a una cosa transitoria. El gobierno la tiene bastante difícil y hasta el momento no ha demostrado ser muy efectivo, pero se espera que así lo sea.

- ¿Qué son esas cosas que lo dejaron "espantado"?

- Hay personas que han justificado la violencia, el vandalismo y el crimen y no toman una posición clara respecto a lo negativo que es esto. Hay muchos dirigentes políticos, sobre todo algunos jóvenes, que matizan la violencia de una forma impresentable y eso le hace un flaco favor a lo que el país necesita hoy, que es poner orden y volver al Estado de Derecho.

En el fondo, esto puede demostrar que aquí hay fallas institucionales que nos están demostrando que los avances que hemos tenido en los últimos 30 años en el control de la violencia no han sido suficientes. Esa es la disyuntiva que hoy está en juego y, por supuesto, la sensibilidad de los mercados, habrá que ver qué pasa mañana (hoy) con el dólar y la bolsa, pero no creo que haya mucha duda de que va a pegar muy fuerte. Esas consecuencias tienen que ser acotadas.

Si es que no queda claro que esto se va a poder controlar rápidamente, este es un espiral muy negativo. La duda sobre los efectos que esto pudiera tener en el largo plazo en el bienestar de la población es debido a la simpleza con la que se está propagando el vandalismo y la justificación de la violencia de parte de algunos parlamentarios, esa es la parte que demuestra una falla institucional. La verdad es que desde el punto de vista económico y social, esto a nadie puede dejarlo tranquilo.

- ¿Qué le han dicho sus pares en Estados Unidos?

- Hay perplejidad, he estado en contacto con algunos de mis colegas acá y me han consultado respecto a esto, ha sido portada en los principales periódicos y portales del mundo. Miran esto con perplejidad, porque Chile ha sido una isla en el entorno regional y de nuevo la pregunta es si Chile no estaba tan alejado de la incertidumbre política que ha contaminado a América Latina y ha significado inmensos costos sociales; o si esto es un shock transitorio, que refleja más bien algún tipo ineptitud respecto al control de la violencia y no necesariamente un elemento de largo plazo.

Lo que sí es importante es que el país tenga claridad respecto de cómo lidiar con estas situaciones y equivocarse en el corto plazo con reacciones algo viscerales pueden tener muchas consecuencias negativas y, por lo tanto, uno esperaría una visión algo más de largo plazo.

Lo que llama la atención de afuera es que hayan pasado tantos días y no se haya podido controlar la violencia. Eso quizá está empezando a levantar esta duda de que quizá la falla sea más estructural y puede tener consecuencias de más largo plazo de lo anticipado,

- ¿Se deteriora la imagen del país en el exterior?

- Creo que esto va a significar una revisión completa desde cómo los inversionistas miran al país hasta el mismo riesgo país. Vamos a ver mañana (hoy) los mercados, pero esperaría que las noticias no fueran muy positivas. De nuevo viene la duda: ¿este es cambio permanente o más transitorio? Como sea, las noticias mañana (hoy) no van a ser buenas.

- ¿Ve una salida al conflicto? ¿Un nuevo pacto social?

- Creo que aquí hay que tener mucho cuidado, justamente los grupos que están actuando buscan estas soluciones radicales. Me parece bien complicado cuando hablan de desigualdad de ingresos, vandalismo y violencia. Yo no hago ese cruce, me parece que hoy los grupos más vulnerables en Chile son gente honesta, gente que en su gran mayoría busca orden y trabajar y que el país progrese. Por lo tanto, yo no me compro esa tesis de desigualdad de ingresos es igual a vandalismo y violencia y que se usa para justificar esta violencia.

Yo no creo que esto pase por ahí, sino que tiene que ver con las complejidades propias del modelo de desarrollo que ha empleado Chile en los últimos 30 años. Países más exitosos han logrado manejar este tipo de conflictos, por lo que el país tiene que aprender a lidiar con este tipo de situaciones, cómo mover la agenda social de una forma inteligente sin destruir lo que se ha construido, eso es lo fundamental. Y me temo que mucho de la discusión que uno observa de algunos parlamentarios confunden las dos cosas y buscan desmantelar el avance en función del vandalismo. Ese cruce es muy ingenuo.