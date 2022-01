Boric reitera que no apoyará más retiros de AFP y anticipa consenso en sucesor de Marcel en el Central

País

El presidente electo también aseguró que "sin lugar a dudas" una de las prioridades será la reforma tributaria.

El presidente electo, Gabriel Boric, reiteró que no promoverá nuevos retiros de recursos desde los fondos de pensiones y anticipó que espera un consenso en torno a la sucesión de su próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Consejo del Banco Central, de quien destacó además su seriedad para asegurar el cumplimiento del programa de gobierno.

En una entrevista en la noche del domingo con el programa de conversación política Tolerancia Cero de CNN Chile, Boric también destacó la prioridad que tendrán las nuevas autoridades en alcanzar acuerdos para una reforma tributaria que permita financiar los compromisos, en un contexto además en que se debe seguir con atención el desarrollo de la pandemia de Covid-19.

Sobre retiros adicionales de fondos de las AFP a los tres que ya se han realizado, Boric dijo que "vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global y, por lo tanto, no están dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro Marcel. Yo no voy a favorecer retiros y espero que el parlamento, pese que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros, no es la solución claramente".

Boric indicó que estaba en contra de continuar con el retiro de fondos de las AFP "porque se siguen vaciando los ahorros de los trabajadores, porque destruye el mercado de capitales chileno y esto genera efectos en el largo plazo por ejemplo en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, porque genera una presión inflacionaria que es totalmente indeseable justamente para los que menos tienen, entonces no es una buena política".

Boric indicó que más que actuar reactivamente como recurrir ante el Tribunal Constitucional ante la posibilidad de que pudieran avanzar alguno de los proyectos para nuevos retiros en el Congreso, "me parece que lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que no vuelvan a suceder", y mencionó una recuperación económica enfocada en los sectores que más lo necesitan, recuperar el empleo en particular de mujeres y jóvenes, mantener el IFE laboral y fomentar la creación de empleos formales, y la recuperación de las PYME, entre otros.

"No es parte de nuestro programa de gobierno. Tenemos que mejorar y recuperar la economía, los empleos, generar las condiciones para que haya seguridad social para quienes más lo necesitan, pero los retiros no avanzan en esa dirección", dijo.

Reforma tributaria

El presidente electo destacó la incorporación a su gabinete como titular de Hacienda del respetado economista y hasta esta semana presidente del Banco Central, Mario Marcel, que "es una persona yo diría de ideas socialdemócratas, progresistas, muy serio y responsable y esa seriedad y responsabilidad es un valor que no es igual a moderación; esa seriedad y responsabilidad es la garantía necesaria y condición necesaria para poder llevar adelante cualquier tipo de reforma que sea sostenible en el largo plazo".

Sobre las reformas, mencionó que "sin lugar a dudas" una de las prioridades es la tributaria -que llama "pacto tributario"-, dado que va a ser necesaria para poder llevar adelante el resto de las reformas que ha planteado el futuro gobierno que encabezará a partir del 11 de marzo.

"Se ha avanzado algo por ejemplo en el debate de la PGU, en donde ya el gobierno yo creo que ha comprendido la importancia del financiamiento permanente para los gastos permanentes (...) y eso es algo que como parlamentarios también tenemos que aquilatar y tomar y hoy día está financiado en un 0,67%, del 0,95% total que es el gasto", dijo.

"Por lo tanto uno de los primeros mandatos sin lugar a dudas va a ser el diálogo para realizar este pacto tributario (...) y por supuesto que el nuevo pacto tributario tiene que venir por una mayor recaudación de quienes tienen más ingresos en Chile", señaló.

Boric recordó la reforma tributaria que en 1990 impulsó el presidente Patricio Aylwin en el primero gobierno del retorno a la democracia, que en su momento fue criticada por los principales líderes empresariales de ese momento "y pronosticaron las penas del infierno". Pero el mandatario electo agregó que el empresariado ahora incluye una diversidad mucho más rica que hace tres décadas.

"Hoy día de seguro que vamos a escuchar voces que apuntan hacia allá. Sin embargo, yo rescato lo que ha señalado el señor (presidente de la Sofofa, Richard) Von Appen, rescato lo que ha señalado el señor (presidente de la CPC, Juan) Sutil, lo que han señalado también diferentes representantes de gremios empresariales, en el sentido de que es necesario tener una mejor recaudación y a partir de ahí me parece que hay una veta importante para poder llegar a un acuerdo", dijo.

Boric mencionó como mecanismos de reducir la evasión y la elusión, el consenso para hacer un nuevo royalty dado que la mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria vence en el 2023 y, el punto en el que anticipó que podía haber diferencias, el impuesto a los "súper ricos", "que sabemos que ha sido de implementación compleja en otros países y por lo tanto hay que darle harto debate", además de cambios en algunas exenciones.

Marcel, garantía de seriedad en programa

Boric dio a conocer su gabinete tal como lo había anunciado el viernes en la mañana y los mercados y círculos empresariales aplaudieron la designación de Marcel a la cabeza del Ministerio de Hacienda. El presidente electo destacó la trayectoria del economista y su compromiso con lo planteado en su programa de gobierno.

"Mario tiene una trayectoria que es indiscutible desde cualquier punto de vista, tanto en el Estado como en organismos internacionales él es una garantía de seriedad y profesionalismo que para nosotros es muy importante justamente para asegurar el cumplimiento de nuestro programa. Y yo conversé con él en varias ocasiones antes de esto, no fue una cuestión de un día para otro", dijo.

"Mario Marcel como el mismo se define es una persona socialdemócrata, yo diría de cuño pre (el sociólogo británico Anthony) Giddens ... Y por lo tanto, creo que es una persona que está comprometida con la creación de un Estado que garantice derechos sociales universales sin importar el tamaño de la billetera de la persona ni la condición de origen y eso para nosotros es lo importante", añadió.

Sobre la distancia que mostró el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, con el nombramiento de Marcel, Boric indicó que lo fundamental son los objetivos que se ha trazado el nuevo gobierno.

"El programa es importante no particularmente para el PC; el programa es importante para mí, para todos los ministros y para toda la coalición que nos apoya. Por lo tanto no hay un guardián específico del programa. Nosotros le presentamos un programa a la ciudadanía y ese es nuestro vínculo con la gente en Chile y conversamos con el futuro ministro de Hacienda sobre esto y él adhiere plenamente a los lineamientos programáticos que se expresan en este documento", dijo.

"Vamos a tener un gobierno que sea responsable, que avance hacia la convergencia fiscal, que vamos a tener un primer año en particular muy desafiante en esos términos, un segundo año con expectativas de crecimiento muy bajas -entre 0% y 1% según plantean las instituciones respectivas- y por lo tanto el cómo vayamos desarrollando nuestro programa va a depender mucho de la seriedad como hagamos las cosas y Mario Marcel es garantía de ello", señaló en Tolerancia Cero.

Asimismo, aseguró que Mario Marcel "no pidió nada en particular y en ningún momento me solicitó ni morigerar ni renunciar a ninguno de los aspectos de nuestro programa", dijo, y mencionó la búsqueda de viabilidad fiscal para cumplir con el compromiso de la condonación de la deuda histórica de los profesores y los mejores mecanismos para financiar la deuda del CAE.

