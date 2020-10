Ministra Zaldívar: “No se pueden mejorar las pensiones si uso los recursos para otro fin, por más importante que sea”

País

Secretaria de Estado de la cartera del Trabajo, en lanzamiento de campaña para activar entrega de bonos de ayuda fiscal pendientes, reiteró su preocupación por la discusión del segundo retiro de fondos de pensiones.

Ad portas de que se inicie una trascendental jornada en que se discutirá en el Congreso un segundo retiro de las cuentas individuales de los Fondos de Pensiones, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, manifestó su preocupación.

“Estamos muy preocupados porque el foco del Gobierno del Presidente Piñera ha estado en mejorar las pensiones”, señaló en el contexto del lanzamiento de la campaña “recupera tu bono” este martes .

Ante esto, en un contexto en que la pandemia ha ocasionado una crisis que ha borrado en los últimos meses millones de empleos generando una merma en los ingresos de las personas motivo que gatilló que el Parlamento sacara adelante la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones, mientras que en paralelo el Gobierno no ha podido elaborar una Reforma de Pensiones, reiteró que: “No se pueden mejorar las pensiones si uso los recursos para otro fin, por más importante que sea”.

“Aquí no estamos entrando a justificar, ni a evaluar que urgencia es mayor, pero si tenemos claro que si usamos la plata de las pensiones futuras en otra cosa no tendremos a posterioridad esos recursos y para nosotros lo más importante en estos minutos es satisfacer las necesidades actuales como las futuras”, señaló.

En este escenario, aseveró que por ello es clave asegurar el acceso de las personas a las ayudas estatales que se han entregado durante este año, dado que es la manera en que el Estado busca dar respuestas a las necesidades actuales. De acuerdo con cifras del Ejecutivo son cerca de 137 mil personas las que no han cobrado bonos lo que deja un saldo pendiente por cobras de $7.224 millones.

Estos son: Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo) con 42 mil beneficiarios pendientes, Bono de ayuda Familiar con 28 mil personas y el Bono Covid-19 con 66 mil personas.

“Las actuales (necesidades) son a través de todas estas ayudas por eso el llamado a cobrar estos bonos. También a través del subsidio al empleo, a la contratación pero también tener cuidado que no podemos usar todos los recursos hoy día y menos los de pensiones, porque si no a futuro no vamos a tener las pensiones que necesitamos”.

A partir del 6 de noviembre las personas podrán consultar en el sitio web bonospendientes.cl. si es parte de este grupo que por no tener una cuenta rut asociada y por no haber ido de manera presencial a las oficinas de ChileAtiende, no se les ha podido entregar alguno de estos beneficios.