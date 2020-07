Ministro Briones reconoció que le preocupa la continuidad del acuerdo suscrito con la oposición para el Plan de emergencia

País

El pacto que se ancló en un marco de gasto fiscal por US$ 12 mil millones estaría en riesgo dada la dificultad que evidencia en el Congreso para que avancen las propuestas del Ejecutivo.

Una sentida reflexión hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en torno a la falta de acuerdos que se ha evidenciado durante la tramitación de los proyectos asociados al Plan de Emergencia que se acordó con parlamentarios de oposición para hacer frente a la crisis sanitaria.

“Tengo cierta preocupación por la continuidad de este acuerdo”, señaló durante la charla Acuerdo económico para la recuperación: La política del Acuerdo, organizado por el CEP en referencia al plan anclado a un marco de gasto fiscal por US$ 12.000 millones pactado a mediados de junio en el que participaron economistas e integrantes de las dos Cámaras de las comisiones de Hacienda ampliadas.

El secretario de Estado explicó que si bien quienes participaron en dicha instancia “hemos honrado esa palabra”, ha evidenciado por parte de los partidos políticos “más tiras y afloja” en el Congreso al momento de despachar las iniciativas legislativas.

“La invitación que haría en este minuto es a honrar ese acuerdo, que es un acuerdo importante para el país, relevante para lo viene”, manifestó.

En su análisis lo que advierte es que la interacción política está entrampada en un dilema en donde no hay colaboración dado el nivel de individualismo que impera. Ante esto, recordó durante su intervención, que la política es fruto de la acción colectiva por lo que la única receta, a su juicio, es “entender la magnitud de esta crisis, la magnitud de lo que nos jugamos y levantar la mirada para velar por el bien de este país”.

En este contexto, Briones comentó que el cambio de gabinete es parte de la necesidad de recuperar el orden para retomar un equilibrio colaborativo tanto entre los partidos de la coalisión como con la oposición.

Por eso, instó a "valorar más este acuerdo y ojalá haya más acuerdos, porque estoy convencido que es la única manera de poder salir con fuerza de esta crisis”.

En el terreno específico de lo económico, el ministro de Hacienda manifestó que “la palabra crecimiento va a salir fortalecida”, dada la magnitud de las pérdidas registrados en los indicadores de actividad productiva y del empleo producto del paso de la pandemia.

Ante esto, su visión se centró en generar acuerdos que permitan impulsar el crecimiento sin olvidar la prioridad “fundamental” que es recuperar los puestos de trabajo de los más de dos millones de chilenos desempleados.

“Esta debiera ser una prioridad nacional. Me cuesta concebir que no tengamos acuerdo en eso y que no hagamos todo lo que haya que hacer de manera muy pragmática”, aseveró, por lo que la fórmula debiera ser dejar de lado las divisiones y, “al menos en la emergencia, ponerse de acuerdo en que aquí la prioridad son recuperar esos empleos y esa actividad económica”, independiente del tamaño de la empresa y del sector ya que lo relevante es recuperar las fuentes de trabajo.