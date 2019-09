Oposición solicita permiso para evento artístico por 40 horas y critican rol de Brahm en TC

País

Diputadas Vallejo y Cariola indican que las eventuales "acciones que estudia el Ejecutivo y el Presidente demuestran que perdieron políticamente y hay una desesperación absoluta".

Las diputadas del PC Camila Vallejo y Karl Cariola, llegaron hasta la intendencia Metropolitana para reunirse con su titular Karla Rubilar y solicitar autorización para un evento "político y cultural" en apoyo al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

Vallejo explicó que "ingresamos solicitud de permiso para acto político y cultural en apoyo a las 40 horas. La intendenta nos dijo que en la medida que se cumplan los requisitos se podrá autorizar y es posible que se un acto masivo y le recordamos a la intendenta que cuando era parlamentaria voto a favor de la admisibilidad del proyecto de 40 horas". El evento sería el 15 de septiembre en un lugar cercano a la Plaza Italia, una jornada de todo el día.

Consultada por las acciones del Ejecutivo para detener el proyecto ante el TC y el posible veto presidencial a la norma dijo que "las acciones que estudia el Ejecutivo y el Presidente demuestran que perdieron políticamente y hay una desesperación absoluta ante esta iniciativa que ha ido creciendo, recurre a formas de vetar y frenar al poner el pie encima del debate en el parlamento o a una oposición que es mayoritaria en el parlamento y eso es lamentable. Es una medida antidemocrática y desesperada".

Cariola en tanto criticó el accionar del TC y recordó que ese organismo "ha demostrado en más de una oportunidad tomarse atribuciones que no le corresponden como en la interrupción del aborto en tres causales y al quitarle atribuciones al Sernac, es un tribunal que no actúa con la objetividad que le corresponde y hoy más que nunca cuando hay una persona encabezando el TC que viene de ser asesora del Presidente Piñera no nos entrega garantías de actuar con objetividad", en alusión a María Luisa Brahm que asumió la presidencia del organismo la semana pasada.