Cuarto retiro se sigue tomando la agenda del Congreso y se suman Estado de Excepción y acusación constitucional a Piñera

Política

Esta semana será especialmente agitada en el Parlamento, pues además se continúa con la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.

Esta será una semana compleja en el Congreso. Mientras como telón de fondo se encuentra la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que no ha sido fácil para el gobierno, también está la iniciativa que permite un cuarto retiro desde las AFP y un segundo anticipo de rentas vitalicias; la solicitud del presidente Sebastián Piñera para que se prorrogue por otros 15 días el Estado de Excepción en la Macrozona Sur; y, la votación de la acusación constitucional contra el mandatario.

La sesión para que los diputados se pronuncien acerca del libelo presentado en contra del Jefe de Estado, por un posible conflicto de interés en el marco de la compraventa del proyecto minero portuario Dominga, se concreta hoy. Los promotores de la aplicación del mecanismo, acusan al mandatario de infringir "abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 N°8 de la Constitución Política de la República" y de "haber comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales".

Alrededor de tres semanas trabajó la comisión revisora; pero aparentemente no logró definir con claridad el que se hayan cometido las transgresiones de las que se acusa a Piñera, ya que el pasado viernes la instancia rechazó la acusación por mayoría. Por lo que esta llega a la sesión de hoy de la Sala –que inicia a las 10:00 de la mañana- con un informe negativo.

Y no existe certeza de que siquiera logre pasar la "cuestión previa", de ahí la importancia que lleguen a votar todos los diputados opositores que apoyan la acusación, de lo que no hay certeza, puesto que, por ejemplo, Giorgio Jackson, cumple cuarentena por haber sido contacto estrecho de Gabriel Boric, misma que termina hoy a la medianoche. De ahí resulte llamativo que el diputado relator en representación de los acusadores, el socialista Jaime Naranjo haya adelantado que su argumentación tiene 1.300 carillas y, según admitió, hablará hasta que se cumpla la hora en que Jackson pueda votar.

Cuarto retiro

Eso ocurrirá durante esta jornada, lo que pronostica una compleja semana en el Congreso, ya que mañana martes 9, la Sala del Senado finalmente estudiará y votará –según tienen definido- el proyecto de cuarto retiro desde las AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias. Aunque todo indica que la oposición ya descartó avanzar en el adelanto, pues no concita apoyo en el sector y lo que se pretende es ingresar indicaciones que sí permitan conseguir los votos necesarios (26) al menos para que se apruebe en general y continúe su tramitación en particular, volviendo a la Comisión de Constitución.

Si este proyecto se aprueba en general marcará el trabajo legislativo durante mucho tiempo, pues deberá volver a la Comisión de Constitución para que se analice y vote en particular, para luego volver a la Sala del Senado para su votación también en particular. Como el Senado, sin duda, le introducirá modificaciones vía indicaciones, deberá volver a la Cámara de origen (Diputados) para que aprueben los cambios. Si ello no ocurre, el proyecto pasará a Comisión Mixta.

Por el contrario, si se rechaza en general, el trámite podría ser más corto, pues pasaría de inmediato a Comisión Mixta.

Estado de Excepción

Mientras tanto, en paralelo a todo esto está la solicitud del presidente Sebastián Piñera para que se prolongue el Estado de Excepción en la Macrozona Sur. El oficio fue ingresado el jueves pasado, pero no concita el respaldo de una mayoría para darle luz verde a la prórroga de 15 días. Y aunque se espera que se vote este martes en la Cámara se estima que no cuenta con los votos para pasar al Senado.

Ello pese al resultado de la consulta ciudadana realizada en 32 comunas de la zona, organizada por la Gobernación Regional. Según los datos conocidos, en el proceso habrían participado casi 145 mil habitantes de la zona, y un 81,56% estarían a favor de prorrogar el Estado de Excepción.

Por otro lado, en materia de tramitación de proyectos, la Comisión de Medio Ambiente del Senado inicia hoy el estudio del proyecto que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental.