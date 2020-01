El plebiscito pone a prueba el liderazgo de Mario Desbordes en RN

Política

No hay político ni institución que haya escapado al duro dictamen de la ciudadanía el pasado 18 de octubre. Sin embargo, algunos quedaron mejor parados que otros. Ese fue el caso del timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien –según la última encuesta CEP-tuvo una leve caída en su nivel de evaluación respecto de mayo de 2019, pasando de 22% a 18% en diciembre. Sin embargo, este sábado el dirigente oficialista tendrá que sortear una dura prueba al interior de su partido. Ello, porque un Consejo General extraordinario resolverá la posición que adopte la colectividad de cara al plebiscito del 26 de abril.

Debido a eso algunos creen que a Desbordes le "ha faltado muñeca política", ya que pese a que cumplió un rol clave en la articulación del acuerdo que dio origen al proceso constituyente el pasado 15 de noviembre y fue uno de los primeros representantes de la derecha en expresar públicamente su posición a favor de aprobar la elaboración de una nueva Constitución, no ha logrado conducir a su partido por el mismo camino.

Siendo el máximo dirigente de RN, Desbordes no ha logrado que otras figuras representativas sigan su ejemplo. En cambio, el senador Andrés Allamand logró convencer a siete de sus compañeros de bancada a inclinarse por el rechazo y a defender la Constitución de 1980. En el grupo de diputados del partido, que el propio Desbordes integra, no ha tenido mejor suerte, ya que 29 de los 34 parlamentarios estarían por rechazar.

Sumado a ello, el proceso constituyente provocó que el exsenador y expresidente de RN Carlos Larraín interrumpiera su retiro en Tierra del Fuego y regresara a Santiago para involucrarse en este proceso, según el mismo exdirigente ha señalado. El longevo extimonel ha expresado públicamente su postura en contra de una nueva Constitución. En el marco del programa "Stock Disponible" de Vía X, fue aún más allá en sus comentarios.

Escaso respaldo al apruebo

En relación con el respaldo que pudiera contar el presidente de RN en cuanto a aprobar una nueva Constitución, Larraín especificó que Desbordes – quien fue su secretario general y brazo derecho entre 2010 y 2014- "tiene el apoyo de buena parte de la directiva, en lo que se llama la Comisión Política, pero de ahí para abajo la cosa cambia", argumentando que un 80% del partido estaría por rechazar una nueva Carta Magna y sólo un 20% por aprobarla.

Así, Desbordes no llega del todo fortalecido al Consejo General extraordinario de mañana sábado, admiten en la colectividad, pese a la buena evaluación ciudadana con la que cuenta según la CEP –dadas las circunstancias- no ha logrado cuadrar a su partido en la posición que en lo personal adoptará en materia constituyente. "El término medio de la libertad de acción solo busca darle una salida honorable a Desbordes, en el sentido de que no se cuestione su liderazgo si la mayoría del partido vota el rechazo", advierte un consejero que este sábado deberá pronunciarse sobre el tema.

Este militante de RN alude a la postura que se asumió informalmente en el partido hace un par de semanas, en cuanto a dejar en libertad de acción a sus militantes en el plebiscito del 26 de abril, lo que para un pequeño sector de la colectividad es una posición más bien ambigua y lo que se pretende con ella –aseguran- es evitar críticas al liderazgo del timonel, quien no logró alinear al partido tras una sola opción.

Los 24

Desbordes consiguió, como lo señaló Carlos Larraín, el respaldo de la Comisión Política la primera semana de enero. El organismo redactó un comunicado en que fijó su posición, dándole piso al presidente del partido en su decisión no solo de inclinarse por aprobar la redacción de una nueva Constitución, sino también de haber suscrito el acuerdo previo con las demás fuerzas políticas el 15 de noviembre del año pasado.

"En Renovación Nacional estamos abiertos a acoger los cambios institucionales que la sociedad nos pide. Algunos han comprendido que estos se pueden conseguir con una reforma a la vigente Constitución. Nosotros, en cambio, pensamos que el momento histórico demanda de nosotros un cambio fundamental, acorde a los tiempos que vivimos", rezaba el citado comunicado.

El documento fue suscrito por 24 representantes del partido, pero solo ocho integrantes de la Comisión Política Rodrigo Barco, Enrique Beltrán, Víctor Blanco, Marcelo Brunet, German Codina, Carlos Cruz-Coke, Camilo Moran y Celin Moreno. También lo firmaron los integrantes de la directiva nacional Felipe Cisternas (secretario general), Paulina Núñez, Marcela Sabat y José Miguel Arellano. Los restantes suscriptores, representan a distintos estamentos de la colectividad: Carolina Herrera, Menandro Slaibe, Catalina Morán, Ignacio Vidal, Javiera Jadue, Matías Díaz, Christian Vásquez, Maximiliano Mellado, Javier Molina, Claudia Faundez, Andrés Maureira y Diego Vergara.

Este es el escenario en que llega Desbordes al consejo de mañana. El timonel de RN deberá enfrentar a dos colosos. Carlos Larraín, de quien se asegura que no ha perdido ni un ápice de la influencia que siempre tuvo entre las bases, y que se habría distanciado del actual timonel de RN hace un tiempo ya. Se dice en el partido que atrás quedó la época en que el extimonel reconocía con orgullo a Desbordes como su delfín.

El otro es ni más ni menos que el senador Andrés Allamand. Aunque sus adversarios políticos se regodean asegurando que el también extimonel "ya no tiene el arrastre que tenía hasta hace unos años en Renovación", lo cierto es que en el primer gallito interno en el marco del debate constituyente alineó a la bancada de senadores, con la sola excepción de Manuel José Ossandón, en el rechazo. La relación entre Allamand y Desbordes nunca ha sido muy cercana, estos últimos años había estado en el rango de lo "cordial", pero las diferencias estratégicas en un tema tan relevante como el constitucional, volvió a poner distancia entre ambos.

El solo hecho de que Mario Desbordes no haya logrado cuadrar a su partido en el apruebo, siendo él mismo uno de los articuladores que impulsó el proceso constituyente, ya no ubica en una posición débil; pero si aun habiendo abierto la posibilidad de dejar libertad de acción, la colectividad se inclina mayoritariamente por el rechazo, no cabe duda que esa sería una derrota política difícil de afrontar.

¿Tensión artificial?

Esta mañana en conferencia de prensa Desbordes insistió en que mañana le pedirá al consejo que se defina por la libertad de acción para el partido en el plebiscito del 26 de abril y lamentó que representantes de las "cúpulas" del partido lo hayan tensionado "artificialmente" con este debate, previo al consejo extraordinario.

Y advirtió que con ello, "lo que me preocupa es que estamos dando un espectáculo bien complejo. Renovación Nacional, que ha sido uno de los partidos que los últimos tres meses ha representado ante la ciudadanía un partido responsable, prudente, razonable, que ha estado pendientes de las reformas sociales; que ha estado pendiente de lo que realmente urge hoy día a los chilenos (...), hoy día aparecemos en los medios discutiendo si vamos a cuadrarnos con el apruebo o el rechazo. Yo creo que eso es irresponsable".