Fernando Coloma: “La mayoría de las empresas no darán dividendos provisorios en el contexto actual”

Política

-¿Cómo ve el debate iniciado por el hecho de que Cencosud se haya acogido a la Ley de Protección al Empleo y haya distribuido el 80% de sus utilidades?

-Efectivamente, mediáticamente no suena bien, pero procesalmente uno tiene que irse al caso de Cencosud que es la matriz y no de sus filiales. El Directorio debió preguntarse: ¿Qué es lo que es mejor para el interés social de la matriz? Tiene que considerar el estar una situación difícil y además el tema reputacional que hay de por medio, más aún si la filial se va a acoger a la Ley de Protección al Empleo.

-Respecto a los dividendos provisorios que podrían comenzar a repartir en los próximos meses las empresas ¿cree que deberían reevaluar medidas como esas?

-Hoy la ley dice que el directorio puede, pero bajo responsabilidad personal de los directores, distribuir dividendos provisionales durante el ejercicio con cargo a las utilidades futuras que se esperan. Pero hoy con el escenario tan difuso como está, yo dificulto que haya directores que estén dispuestos a hacer reparticiones como la hacen en otras ocasiones y con escenarios mucho más certeros que el de hoy en día. Yo creo que muchos directores van a decir que no darán ningún dividendo provisorio, porque si se da más de lo que finalmente fue toda la utilidad, la empresa está en un problema y como director se tiene una responsabilidad personal. Yo te aseguraría que la mayoría de las empresas no darán dividendos provisorios.

-Ahora se discute una modificación a Ley para evitar que las firmas acogidas a la norma puedan repartir sus utilidades. ¿lo comparte?

-Si se instala una modificación que diga que para que las empresas sean beneficiarias de la Ley de Protección al Empleo no se deben repartir utilidades, diría que el problema central que ocurrirá con eso es que las firmas podrían decir que con esto se les está obligando a despedir gente, porque la empresa dirá “tengo que repartir utilidades y hay un compromiso con los accionistas, entonces me obliga a despedir gente si no se me deja participar de este programa”. En un problema de poner como condición que no se reparten utilidades.