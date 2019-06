Piñera cita a Desbordes y Van Rysselberghe a La Moneda para terminar con recriminaciones

Política

Este miércoles a las 13:00 horas están invitados a un almuerzo los timoneles de Chile Vamos, hoy Piñera se reunió con senadora UDI para bajar tensión al conflicto tras cambio de gabinete.

Un almuerzo con los timoneles de los cuatro partidos de Chile Vamos sostendrá este miércoles el Presidente, Sebastián Piñera, oportunidad que será el momento para zanjar las diferencias y terminar con las mutuas recriminaciones entre RN y la UDI por el cambio de gabinete de la semana pasada y el desequilibrio que se habría producido según el gremialismo.

Piñera tiene convocados a las 13:00 horas a los presidentes del oficialismo para hablar de la agenda legislativa, pero será el momento de volverse a ver las caras el diputado y timonel de RN, Mario Desbordes, y la senadora y presidente de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, que incluso se ausentó del tradicional comité político de los lunes en una clara muestra de molestia al no quedar conforme con el ajuste del gabinete.

Pero antes la senadora se reunió hoy con Piñera para conversar del tema, al término del encuentro en la sede de gobierno Van Rysselbergue explicó que "fue una reunión franca y sincera en donde planteamos nuestros puntos de vista y el Presidente también, lo importante es que hoy podemos decir que este es un capítulo cerrado, queremos que al gobierno le vaya bien, es la única manera de poder tener un segundo gobierno de este sector".

Reconoció que luego de todo lo sucedido en la semana "las confianzas fueron un poco resquebrajadas, pero esto cierra un poco el capítulo y hoy hay que seguir avanzando para que a Chile le vaya bien...los dolores y las situaciones complejas se pasan conversando y es lo que hemos hecho, esto sirve para dar vuelta la página".

En tanto el presidente de RN, Mario Desbordes, también estuvo en La Moneda y luego de reunirse con la ministra vocera, Cecilia Pérez, indicó que "yo sigo con el acuerdo que nos pidió ayer en el comité político el ministro del Interior de dar vuelta la página, RN bien poco pito tiene que tocar en este tema, usando una frase coloquial, porque nosotros no hemos hecho reclamos de nada, no vamos a entrar en peleas que no vale la pena seguir comentando".

Enfatizó que "RN no tiene ningún conflicto, nosotros no hemos reclamado nada, no hemos pedido nada, RN no pidió cambio de gabinete, no propuso a nadie, no mandé un sólo nombre, me limité a apoyar lo que el Presidente definiera", concluyó.