Piñera inaugura nuevo paso Los Libertadores y reitera que luego de elecciones nombrará embajador en Argentina

En 2018 ingresaron por este complejo fronterizo al país 1.203.488 personas, 376.198 vehículos y 3,5 millones de toneladas de carga.

El Presidente Piñera, junto al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, inauguró las nuevas instalaciones del Complejo Fronterizo Los Libertadores, por lo que ahora se triplicarán las condiciones de atención del principal cruce con Argentina.

El complejo fue construido en 1975 y su infraestructura requería una importante modernización para atender la movilidad que enfrenta en la actualidad, con aumentos de flujos de personas del 20% anual en los últimos 5 años.

El Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores representa el primer servicio de este tipo concesionado del país y contempla una inversión total en construcción de aproximadamente US$ 98 millones donde operarán los funcionarios de Aduanas, el Servicio Agrícola Ganadero, la Policía de Investigaciones, Migraciones de Argentina, la Administración Federal de Ingresos públicos, y Gendarmería Nacional Argentina.

Triplicará la capacidad de atención con un edificio de 35 mil 640 metros cuadrados lo que equivale a seis veces más capacidad que el actual. Podrá atender a 15 vehículos livianos en forma simultánea y a 8 buses.

Las nuevas instalaciones cuentan con un edificio de servicio y control de automóviles, camiones y buses de manera diferenciada, con una superficie de poco más de 29 mil metros cuadrados.

El complejo de 4 pisos tendrá un edificio de alojamiento para funcionarios chilenos y argentinos, con 141 habitaciones y 399 camas, en una superficie de poco más de 5 mil metros cuadrados.

Además, contará con una Sub comisaría de Carabineros para atender todos los requerimientos y apoyo en materia de seguridad.

Embajador en Argentina

El Presidente Sebastián Piñera, confirmó que luego de los comicios a fines de octubre en Argentina nombrará al reemplazante del renunciado embajador chileno en Buenos Aires, Sergio Urrejola.

"Quiero agradecer al embajador Sergio Urrejola por los valiosos servicios, el compromiso y la dedicación y la entrega que prestó. Él ha presentado la renuncia, pero vamos a esperar las elecciones en Argentina para poder hacer un cambio de embajador", dijo

Urrejola se trasladó en helicóptero hasta la actividad en Los Libertadores oportunidad en que le explicó a Piñera los motivos de su renuncia. Consultado por los periodistas señaló que el mandatario le solicitó permanecer en el cargo hasta después de las elecciones y descartó que estuviera jugando golf cuando Piñera fue a Santa Fe a una cumbre Mercosur.

"Todas las cosas que le he planteado las ha escuchado el Presidente. No me voy molesto, me voy muy contento porque hemos realizado una gran labor en los plazos fronterizos y con los empresarios y los políticos. La embajada tiene un equipo fantástico trabajando; la carta está ahí y las dificultades se resuelven internamente", manifestó.