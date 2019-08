Piñera y efectos de la derrota de Macri: "Nos va a impactar, pero la economía chilena y argentina son muy distintas"

Política

Para el timonel de RN, Mario Desbordes, "homologar lo de Argentina a Chile es muy descabellado.

"Cada país toma sus propias decisiones", sostuvo el Presiente Sebastián Piñera al ser consultado por los negativos resultados de las elecciones en Argentina donde el mandatario trasandino Mauricio Macri sufrió un fuerte revés en el respaldo ciudadano en las elecciones primarias.

Piñera explicó que "pero en todo caso quiero decir que lo de Argentina nos va a impactar, pero la economía chilena y argentina están en situaciones muy distintas, la economía chilena está creciendo y esperamos que en el segundo semestre fortalezca su crecimiento", separando aguas respecto a lo que sucede con el mandato de su amigo en Buenos Aires.

De todas formas Piñera conversó sobre los resultados en Argentina con su comité político de ministros y luego con los partidos de Chile Vamos

En este mismo tema. la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que no se puede comparar lo que pasa en Argentina con lo que sucede en nuestro país "somos países distintos, podemos tener amistades y trabajo concordante, pero si comparamos las economías Argentina está en recesión, Chile es un país que crece y que está a la punta del crecimiento económico de los países hermanos, si vemos Colombia, Brasil, México estancados, Perú creciendo al 3% y el FMI señala que Chile creciendo al 3%" e insistió en que "no hagamos comparaciones que no son reales".

Para el diputado y presidente de RN Mario Desbordes, los resultados en Argentina no pueden proyectarse en Chile "he escuchado comentarios en redes sociales y medios que pretenden homologar lo de Argentina a Chile lo que es muy descabellado. Argentina tuvo un 50% de inflación el año pasado nosotros no alcanzamos al 5%, Argentina lleva cinco meses de crecimiento negativo y están en recesión técnicamente, nosotros tenemos crecimiento y bastante más de lo crecido en el gobierno de Michelle Bachelet".

Explicó que "no es comparable la gestión que hizo la ex Nueva Mayoría con el desastre que entregó la ex presidente Cristina Fernández, sería injusto comparar un gobierno que no lo hizo bien con uno corrupto como fue el de ex presidenta Fernández. El Presidente Piñera ha tomado las medidas adecuadas y el país ha vuelto a crecer, aunque quisiéramos que creciera más al 4% o al 5%".

Remarcó que "lamento muchísimo si termina ganando el gobierno nuevamente del clan Fernández, sería tremendo los Kichner de nuevo en la Casa Rosada, pero serán ellos los que definan el gobierno que se quieren dar", concluyó.