Presidenciables y mundo político reaccionan a confesión de convencional Rodrigo Rojas Vade

El flanco político y civil salió a criticar, apoyar y hasta solicitar su renuncia como constituyente a Rodrigo Rojas tras confesar que nunca ha tenido cáncer.

"Buena tardes a todas, todos y todes, quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre el", así inicia el mensaje que acompaña la reacción del vicepresidente de la Convencion Constitucional, Rodrigo Rojas Vade (Pelao Vade), tras su entrevista con La Tercera, en la que admite no tener dicha enfermedad.

Luego de ser diagnosticado en la Clínica Alemana -según él- un doctor cuyo nombre no recuerda, inició todo el proceso que conllevó el tratamiento de esta enfermedad, pero además su activismo para ser parte del mundo político del país. Inlcuso, en medio del estallido social en Chile, llevaba un blog -ya deshabilitado- en el que contaba su experiencia y la supuesta lucha contra el cancér dentro y fuera del país.

Rodrigo Rojas Vade admitió que mintió sobre su verdadero diagnóstico debido al rechazo que podrían tener hacia él. "Sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos (su familia y amigos) una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista", dijo.

Por ello, pretendía "confesar" todo antes de morir, pero en este caso la publicación del medio lo tomó por sorpresa y luego lo confesó públicamente en una declaración por redes sociales.

Lo anterior trajo recciones a través de redes sociales y comentarios sobre Rojas Vade.

El flanco constituyente

Cristina Dorador tuiteó una columna en la que el asombro la invade luego de enterarse y describe la sinceridad "desde adentro" de los pasillos en el edificio del Congreso.

Las flaquezas detrás de las furias @PatoFdez https://t.co/nt6NJO1y5x — Cristina Dorador Ortiz (@criordor) September 5, 2021

En el caso Teresa Marinovic Vial​ y Marcela Cubillos puntualizan la entrevista a Rodrigo Rojas Vade como parte de una "campaña de despretigio" hacia los constitucionalistas.

En cuántas horas (o días) más saldrán Loncon y Bassa diciendo que no es el Pelao Vade ni los convencionales los que desprestigian la CC, sino que las 8 mil cuentas “fantasmas” de Twitter que la atacan permanentemente? — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 5, 2021

Rojas Vade se suma a campaña de desprestigio de la convención denunciada por @fernandopaulsen https://t.co/qMBSO8dLOj — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 4, 2021

El también constituyente, Bernardo Fontaine, comentó en sus redes sociales sobre la entrevista de Rojas Vade y dijo que "engañó para ganar una elección" y sentenció que "defraudó a Chile".

Me imagino el enredo de cabeza que tendrá. La @latercera lo pilló. Engañó para ganar una elección. Defraudó a Chile. Lo siento por él como persona, pero como constituyente se hundió. La mentira no cabe en la nueva constitución. Con esa misma falta de ética justifica violencia pic.twitter.com/8ZLObkVAbi — Bernardo Fontaine (@berfontaine) September 5, 2021

Los presidenciables

Aunque hay varias candidaturas dadas de baja, los candidatos de diversos partidos también comentaron al respecto.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, también lo hizo a través de twitter y destacó las cifras de los fallecidos por cáncer en el país.

En Chile mueren alrededor de 100 mil personas al año.



Más de 25.000 mueren de cáncer.



Mentir sobre esa enfermedad, y aprovecharss del dolor y el sufrimiento personal y familiar asociado a ella para fines políticos es deleznable. pic.twitter.com/vyHpaOQ1XL — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 4, 2021

Desde la otra vereda, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, condenó la falta de sinceridad y lo que supone para el sendo político un "desafío".

Creemos en una política de cara a las personas, que no vive del Estado, dice la verdad, persigue la violencia y defiende la libertad. La descomposición de la izquierda y la falta de conducción nos reafirma el desafío mayorías que garanticen gobernabilidad. https://t.co/YiZ67z2J8r — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 4, 2021

La candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste y el abanderado de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric (CS) al momento de cierre de esta nota aún no emiten comentario al respecto.

Parlamentarios y civiles

Claramente su "confesión" a través de su perfil de Instagram trajo comentarios desde todas partes, entre ellos, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, apostó por apoyar la sinceridad del conocido Pelao Vade. "Querido Rodrigo, muchos te admiramos y queremos. Tu video es una muestra de tu humanidad. Desde Valparaíso te abrazamos con cariño!", dijo.

El diputado Tomás Fuentes (RN) solicitó la renuncia del vicepresidente de la constituyente, tras aceptar que nunca tuvo cáncer. Y Sergio Bobadilla diputado (UDI) se sumó a la lista de los que piden la renuncia del Rojas Vade.

Rodrigo Rojas debe renunciar de forma inmediata a la vicepresidencia de la convención. Es indignante lo que hizo. Sin esa gran mentira, Rojas no sería constituyente. pic.twitter.com/TmpnWxialF — Tomás Fuentes (@tomasfuentes) September 4, 2021

¿Y todavía no renuncia el Pelao Vade? #RenunciaPelaoVade — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) September 5, 2021

Pese a que Rodrigo Rojas Vade comentó en la entrevista que aún no define su destino como constituyente, aún su futuro en la Constituciónn es incierto, ya que no ha emitido ningún nuevo comentario tras aceptar en una pulicación que nunca tuvo cáncer.