Senador de Urresti acusa al ministro Valente de mentir en episodio de la Ley de pago a 30 Días

Política

El vicepresidente de la Cámara Alta advirtió que el titular de Economía debe aclarar la "omisión de ese párrafo, que claramente se discutió y fue parte del proyecto".

En calidad de autor de la ley que acelera los pagos a las pequeñas y medianas empresas (PYME), más conocida como pago a 30 días, el vicepresidente del Senado, Alfonso De Urresti, desmintió al ministro de Economía, José Ramón Valente, respecto de que la responsabilidad del "error" de que haya desaparecido el artículo que permitía a las Pyme demandar a las grandes empresas que no cumplieran los compromisos a la Biblioteca del Congreso.

"Siendo autor de la ley, junto al exsenador Eugenio Tuma, creemos que aquí nuevamente el ministro Valente miente. En la propia tramitación él trató de forzar esta ley para proteger determinados intereses, especialmente de la banca o de grandes proveedores", afirmó el senador.

Asimismo De Urresti recordó que durante la tramitación de la norma le hizo ver al secretario de Estado que La Moneda, una vez más, estaba recurriendo a la "letra chica".

Según el parlamentario opositor, "le insistimos y está en las actas de la intervención de la discusión de este proyecto que la ley venía con letra chica y lo de hoy no hace más que confirmar la actuación absolutamente negligente del ministro Valente en esta tramitación y tendrá que dar las explicaciones de por qué la ley no está siendo operativa, que no era para nada el propósito que hubo al momento de presentarla",

A juicio del senador es importnate que el ministro de Economía "aclare por qué desapareció el párrafo, así como también tiene que dar muchas explicaciones por lo que ocurrió en el INE y sobre lo que está ocurriendo en su cartera donde se han producido situaciones anómalas".

En ese sentido, el vicepresidente del Senado advirtió que Valente debe aclarar la "omisión de ese párrafo, que claramente se discutió y fue parte del proyecto, tendrá que ser aclarada por el ministro o tendremos que ir a tribunales o a la Contraloría General de la República para que se pueda dilucidar".