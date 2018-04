Cueto acusa impacto de reforma laboral en negociación con sindicato y hace mea culpa por no llegar a acuerdo

Actualidad

"Hemos afectado a mucha gente, tenemos que ser capaces de comunicar mejor, haber influido mejor en los sindicatos de los trabajadores para no haber llegado a esta situación", dijo.

Latam Airlines calculó entre US$ 1 millón y US$ 1,5 millones las pérdidas diarias para la compañía desde el inicio de la huelga de los tripulantes de cabina de Lan Express, con lo que a la fecha suma unos US$ 26 millones en perjuicios para la firma, así lo confirmó el presidente de la aerolínea en la junta de accionistas celebrada hoy.

Tras el encuentro, Ignacio Cueto dijo a la prensa que término unilateral del paro de actividades que anunciaron los trabajadores ha quedado en suspenso a la espera de la reunión con la Dirección del Trabajo, acusando además que las negociaciones se complejizaron como efecto de la reforma laboral.

"Sin duda, la reforma laboral afecta mucho a estas negociaciones y hemos visto que el no reemplazo impide que haya operación, lo que nos obliga a ir pensando y pedirle a la autoridad la necesidad de servicios mínimos -en este proceso no se solicitó-, porque hay ciudades extremas que se han visto tremendamente afectadas, la gente no viaja necesariamente por placer, en la minería mucha gente no pudo volver a sus casas después d 10 o 15 días de trabajo, ayer veíamos el caso de Punta Arenas, temas médicos, temas de urgencia. Este es un servicio cotidiano", enfatizó el ejecutivo.

Cueto también hizo un mea culpa de la directiva al enfrentar este proceso de negociación con los trabajadores. "Hay un fracaso de las negociaciones y un mea culpa importante, hemos afectado a mucha gente, tenemos que ser capaces de comunicar mejor, haber influido mejor en los sindicatos de los trabajadores para no haber llegado a esta situación", dijo.

Asimismo, aclaró que dada la realidad competitiva del negocio en el país, la compañía tampoco tiene mayor margen para ceder ante las peticiones de los sindicatos. "Somos una compañía que tiene mucho mejores sueldos, beneficios, menos flexibilidad, por lo que seguir aumentando esa brecha con otras firmas es hipotecar el futuro y desarrollo de Latam en el tiempo", aseguró el empresario.

A la fecha, casi 2.000 vuelos se han visto afectados por la huelga que se inició hace 17 días, impactando a unas 400 mil personas.