Empresario Jorge Claro: "Tendremos un país politizado y extremadamente dividido, con mucha pobreza y delincuencia"

El creador del Canal del Fútbol redactó una carta en que planteó sus reflexiones sobre el actual momento que vive el país. "Surgió el marketing político que comenzó a confundir las cosas", dijo.

"Sólo sentí la obligación de compartir con Uds. mis puntos de vista y decirles que votaré rechazo y mixta, profundamente convencido que es lo mejor para mi país y mi familia".

El empresario Jorge Claro Mimica (77 años), que es conocido, entre otros negocios, por ser el creador del Canal del Fútbol, redactó una carta dirigida a sus hijos y nietos que ha sido ampliamente difundida por redes como Whatsapp durante esta jornada, cuya autoría fue confirmada por el propio empresario a DF, en que planteó sus reflexiones sobre el actual momento que vive el país. "Escribí la carta con el ánimo de explicarle a mis hijos y principalmente a mis nietos lo que está pasando", dijo a Diario Financiero.

"Yo me sentí y me siento muy orgulloso de haber sido y ser un Chicago Boy. Fueron mis profesores, mis compañeros y mis alumnos los que cambiaron profundamente las instituciones económicas y las políticas públicas que hicieron posible -en estos 47 años- lo que fuera de Chile se conoció como 'el milagro chileno'. Aunque parezca increíble hay personas que esto no les gusta porque se hizo con las ideas de los adversarios. Nadie puede negar el progreso económico del país en estos años y yo siento un íntimo orgullo por haber participado, en la medida de mis fuerzas, en lograrlo", dijo Claro Mimica en su carta, para luego apuntar a la votación para el cambio de la Constitución.

"Sabemos que hay algunas cosas malas en esta Constitución que sólo mantiene menos del 30% de su contenido original. Pero las múltiples reformas ya hechas -en democracia- la perfeccionaron, una vez cumplido el cometido clave de guiar una transición pacífica desde un gobierno militar hacia uno elegido democráticamente", afirmó. A su juicio, ese proceso podía continuar, pero, afirmó, "surgió el marketing político que comenzó a confundir las cosas".

"Se ha tratado de hacer creer que los problemas que realmente angustian a las familias se van a solucionar en este proceso que durará más de dos años y no mediante mejores políticas públicas específicas diseñadas caso a caso", dijo.

En su extensa misiva, el empresario planteó su teoría sobre lo sucedido a partir de octubre del 2019. "No me parece posible que en un mismo día y a una misma hora se destruyan 20 estaciones de Metro y en los días siguientes otras 50, más múltiples ataques a centros comerciales y locales, de la forma en que se hizo, sin que, inicialmente, existiera una minuciosa planificación previa", señaló.

Según afirmó, esto se pensó con el objeto de protestar y tratar de impedir los congresos sobre cambio climático y otros más con masiva presencia de mandatarios extranjeros y personas influyentes. "No era fácil aceptar que Piñera se luciera así", afirmó.

El empresario dijo que impedir el término de un mandato es una "buena definición" de un golpe de Estado. "No lo consiguieron. Pero, gracias a la debilidad y falta de inteligencia de muchos parlamentarios de derecha -y del propio presidente- consiguieron algo aún mejor y que logra los mismos fines: un cambio de la Constitución mediante una asamblea constituyente. Para quienes crean que esto será 'bueno' para Chile, sólo les digo que están pecando de una extrema ingenuidad", afirmó el empresario, para luego asegurar: "Tendremos un país politizado y extremadamente dividido, con mucha pobreza y delincuencia de ahora en adelante".

El empresario terminó su carta afirmando que "se nos vienen tiempos difíciles" y que "sólo nos preocupa el futuro de los más pobres en Chile, mucho más que el futuro de Uds (sus hijos) y de nuestros nietos, que, gracias a nuestro esfuerzo y, en parte, a la suerte, nunca correrá grandes riesgos y estará siempre bien protegido".