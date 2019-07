Osorno: 50% continua sin suministro de agua y Essal informará nuevo plan a autoridades

Actualidad

Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, señaló que a la empresa se le acusará de más de un cargo por lo que tendrá “varias sanciones”.

Hasta hoy a las 6:30 de la madrugada un 50% de los habitantes de Osorno continuaba sin la reposición de agua en sus casas, lo que totaliza una semana de suspensión de servicios sanitarios en la región.

Sobre este punto, el superintendente en la materia, Jorge Rivas, sostuvo que, pese a que la empresa se comprometió con un 100% de restauración aún no hay claridad de cuando esta afirmación se transformará en un hecho.

"No tengo las certezas, porque la empresa Essal es muy errática con la información. A nosotros sus explicaciones no nos convencen y a la ciudadanía menos. Estamos a la espera de poder conocer un plan que no vuelva a cambiar, porque todos los días nos cambian las situaciones y eso no puede ocurrir", dijo a Radio Pauta.

La autoridad manifestó que la explicación por parte de la empresa sanitaria sobre las irrupciones de agua, aún no son lo suficientemente convincentes. Ayer cuando comenzó la restauración del servicio la producción de agua de la planta llegó a su normalidad que es 300 litros por segundo producción, sin embargo, el consumo fue mayor al previsto lo que desencadenó nuevos cortes.

El problema a juicio de Rivas, fue que en el transcurso del día volvió a bajar la producción de agua, lo que gatilló las sospechas de la autoridad.

"La producción comenzó a bajar y ahí es donde no entendemos las explicaciones de la empresa, por lo que tenemos diferencias desde el punto de vista técnico. Ellos le echan la culpa a la turbiedad del río y nosotros sabemos que el causal a dado esta potencia de agua -300 litros por segundo- con niveles superiores de turbiedad", declaró.

En esta misma línea la autoridad explicó que habrán "varias sanciones" por incumplimiento de la empresa, donde cada día suman más causales. Una alternativa que está siendo evaluada y lo que supone un riesgo para Essal es la caducidad de la concesión de sus servicios en Osorno, algo que "se está investigando", señaló Rivas.

Hoy a las 9:00 Essal dará a conocer su nuevo plan a las autoridades, la que según el superintendente será la reposición al otros 50% de Osorno.