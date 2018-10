Raúl Ciudad: La transformación digital va a destruir empleos, pero también es una oportunidad

Actualidad

El presidente de ACTI destaca una iniciativa público-privada para capacitar gente y hacer frente a este cambio.

Si bien Raúl Ciudad, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), reconoce que las cifras que dan cuenta de una destrucción masiva de empleos en Chile a causa de la transformación digital “no son nada alentadoras”, ve que en ello hay una muy buena oportunidad para reconvertir a una cantidad importante de masa laboral, actualmente no visibilizada.

El también gerente general de Coasin hace alusión al informe elaborado por la OCDE, “Automation, skills use and training”, que revela que en el país el 55% de los puestos de trabajo podrían ser automatizados y que podría hacer desaparecer unos 2 millones de puestos de trabajo rutinarios o no cognitivos.

“Si uno lo mira así, suena terrible, pero estamos a tiempo para tomar medidas. Este es un proceso que va a moverse los próximos cinco o siete años, entonces lo que hay que hacer es intervenir en las organizaciones para que quienes hoy están trabajando puedan empezar a experimentar su transformación digital también. A medida que las empresas empiezan a sufrir o experimentar la transformación digital, hay que hacer lo mismo con las personas”, apunta.

La buena noticia, añade, es que por la transformación digital hay un déficit muy grande de gente en la TICs, el cual va a requerir muchísima demanda. “Por la transformación digital todas las empresas, transversalmente, van a necesitar más especialistas”, proyecta.

Acuerdo público-privado

Para intentar hacer frente a esa demanda que se avecina, Raúl Ciudad comenta que ya se generó un acuerdo entre empresarios y el gobierno, para generar un plan de capacitación de personas para TICs. A este llamado respondieron ACTI, Sofofa, CPC, junto a los Ministerios de Hacienda, Economía, Educación, Corfo, Kodea, Sence y Fundación Chile.

Los focos principales son apoyar a los trabajadores para que puedan transformarse, personas que no están trabajando, especialmente mujeres, y con trabajos más precarios. Otros segmentos son los más de dos millones y medio de personas con capacidades diferentes y los ninis (entre 18 y 29 años), que hay 560 mil en Chile.

El otro objetivo es el área de educación, para el cual están propiciando que desde prekinder se introduzca la Computer Science y luego la programación en enseñanza básica y media, también en liceos técnico industriales.

“Abordando todos esos segmentos, tenemos la posibilidad de entregarle la posibilidad de empleos a mucha gente, mejorar su situación de remuneraciones e ir satisfaciendo la demanda”, recalca.