SQM vende su participación en proyecto de litio en Argentina

Parecía que SQM estaba decidida a poner sus fichas en torno a litio en varios países, pero la compañía anunció que focalizará sus recursos en las expansiones en el Salar de Atacama, en especial tras el acuerdo logrado con Corfo.

La minera anunció un acuerdo con GFL International Co. Ltd. (Ganfeng) donde venderá su participación en minera Exar, sociedad que es titular del proyecto de litio Caucharí-Olaroz, en Argentina. Esto le permitirá recibir US$ 87,5 millones, además de un pago diferido de US$50 millones, sujeto a metas de venta de productos de litio del proyecto.

Patricio de Solminihac, gerente general de la minera, comentó que “estamos focalizando nuestros esfuerzos en las ampliaciones en Chile, donde esperamos casi cuadruplicar nuestra capacidad en los próximos años, y en Australia, donde dada la cantidad de recursos existentes, vemos un gran potencial de producción”.