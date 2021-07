JPMorgan Chase, BofA y Wells Fargo ganarían US$ 1.000 millones en provisiones no ejecutadas para la pandemia

Banca / Instituciones Financieras

Los seis mayores bancos de EEUU apartaron más de US$ 35 mil millones para cubrir pérdidas crediticias al inicio de la pandemia, pero los peores temores no se materializaron y las reservas ahora están volviendo a niveles normales.

Los peores temores sobre cómo la pandemia afectaría la calidad del crédito al consumidor en Estados Unidos nunca se materializaron, y eso podría significar una ganancia inesperada de US$ 1.000 millones para tres de los bancos más grandes del país.

Es la estimación de los analistas sobre la liberación de reservas de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo en los resultados del segundo trimestre esta semana.

Es una señal más de que la industria está volviendo a los niveles normales de reserva después de que los seis bancos más grandes de EEUU reservaran más de US$ 35 mil millones para cubrir las pérdidas crediticias previstas al inicio de la pandemia en 2020.

Wells Fargo representa la mayor parte del total. Los analistas prevén que el banco con sede en San Francisco agregará cerca de US$ 545 millones a su balance relativos a reservas innecesarias. Se espera que Bank of America recupere US$ 274 millones. Ambas empresas retiraron cada una más de US$ 1.000 millones de las reservas en el primer trimestre.

Se espera que JPMorgan, que redujo su reserva en más de US$ 4 mil millones en el primer trimestre, libere US$ 239 millones para el segundo trimestre, según las estimaciones.

Citigroup es la excepción. Los analistas pronostican que el banco con sede en Nueva York anunciará que aumentó sus reservas en aproximadamente US$ 323 millones en el segundo trimestre después de que redujo la cifra en US$ 2.100 millones en los tres meses anteriores.