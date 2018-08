Superintendencia de Bancos interpondrá denuncia contra responsables de nuevas filtraciones

Banca / Instituciones Financieras

La acción se ejercerá hoy ante el Ministerio Público y el regulador anunció que se le solicitaron medidas de seguridad informática a la banca.

El superintendente de Bancos, Mario Farren, detalló que tras los episodios de nuevas filtraciones de datos correspondientes a trabajadores de Santander, BBVA Chile, Banco Falabella y de clientes de BancoEstado, el organismo presentará hoy una denuncia ante el Ministerio Público contra los responsables por "generar alarma pública".

El regulador, quien esta mañana sostuvo una conferencia de prensa acompañado del encargado presidencial de ciberseguridad, Jorge Atton, especificó que "hemos estado coordinando y trabajando durante gran parte de la noche para conocer los antecedentes y disponer de las medidas necesarias para contener algunas de las situaciones que se han estado reportando desde el día de ayer".

Farren manifestó que su conclusión ante los diferentes episodios que han afectado a la banca "es que lo que hay acá, es un intento de generar alarma pública, de generar molestia".

La autoridad regulatoria agregó que ante los últimos eventos "no hay situaciones de fraude y estamos investigando la naturaleza de estos acontecimientos. Hemos estado en contacto con Jorge Atton, con el Ministerio del Interior. En el día de hoy vamos a poner una denuncia en el Ministerio Público para que se localice a los responsables por generar alarma púbica".

Respecto a la filtración de antecedentes de 80 mil clientes de BancoEstado, Farren indicó que parte de la información dada a conocer se trataría "de tarjetas de coordenadas y los números que se han publicado corresponden a la identificación y no hay allí información susceptible para ser usada para hacer transacciones". Así, Farren descartó que haya "riesgo de fraude para los clientes".

Sobre la supuesta filtración de una base de datos de 500 deudores en Dicom que también sería responsabilidad de una banda de hackers, el superintendente señaló que dicha situación "no es tal, las listas que se publicaron no corresponden a Dicom. No hay tal ingreso ni filtración desde Dicom. Las listas que según pudimos cotejar anoche corresponden a Servel".

Otro tema abordado por la autoridad fue la divulgación de antecedentes de trabajadores de Santander, BBVA Chile y Banco Falabella. Farren dijo que "esta información no está sujeta a reserva".

El regulador expresó que "la información con los listados de empleados de instituciones es información que circula con bastante frecuencia, de la cual disponen las asociaciones de empleados. No necesariamente es información pública pero definitivamente esa no es información que se haya filtrado de una institución".

Más medidas

Ante los últimos casos que se han dado a conocer, Farren informó que se pedirán mayores medidas de seguridad informática a los actores de la industria financiera. "Vamos a requerir a los bancos que respecto a las tarjetas de crédito aceleren planes para la modernización de la tecnología con la que se opera las tarjetas de crédito y vayamos a una tercera clave", sostuvo el regulador.

Cabe recordar que tras los últimos episodios de ciberseguridad, los tres principales bancos del país –Santander, Banco de Chile y BancoEstado- anunciaron hace unas semanas atrás la incorporación de diferentes medidas y con distintos plazos para establecer mayores estándares de seguridad.