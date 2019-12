Hyundai arremete otra vez por Puente Chacao: "Chile actualmente no ofrece las garantías necesarias para seguir financiando el proyecto"

Construcción

En un nuevo comunicado, el consorcio indicó que "los compromisos que asume un Estado no deben cambiar dependiendo de quién sea el Gobierno de turno".

Sigue la polémica entre el Consorcio Puente Chacao (CPC) que ejecuta la obra que une a Chiloé con el continente y el Ministerio de Obras Públicas. Luego de que el jueves pasado la empresa acusara al gobierno chileno de incumplir los acuerdos y a las posteriores reacciones del ministro Alfredo Moreno, la entidad en la que el máximo accionista es Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., emitió en la tarde de este miércoles un nuevo comunicado en la que reiteró que "los compromisos que asume un Estado no deben cambiar dependiendo de quién sea el Gobierno de turno".

"Entre el MOP y Hyundai no existe, como sugirió el ministro en sus recientes declaraciones, una 'diferencia de opinión'", señaló la empresa, añadiendo posteriormente que "el Estado de Chile actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias para que Hyundai siga financiando el proyecto".

En la misiva, Hyundai aseguró que en diciembre de 2013, CPC se adjudicó un contrato para diseñar y construir el Puente Chacao bajo la modalidad suma alzada o precio fijo, asumiendo ellos el riesgo de que los costos de diseñar y construir el puente que el MOP licitó fuesen mayores a los contemplados en la oferta técnica y económica que el Ministerio aceptó al adjudicar el contrato.

"Pero dicho riesgo tiene límites. CPC se comprometió a cobrar un precio fijo por el trabajo que el MOP definió en las Bases de Licitación para el Puente Chacao y no, como es obvio, por cualquier trabajo que el MOP le encomendase en el futuro", sostuvo, agregando que en el año 2016, el MOP decidió modificar el proyecto establecido en las Bases de Licitación, e instruyó a CPC cambiar la ingeniería del Puente Chacao y aún "el MOP todavía no cumple su compromiso de modificar el Contrato y compensar a CPC por los mayores costos del nuevo proyecto".

El consorcio indicó que el Ministerio que dirige Alfredo Moreno justifica la decisión de no cumplir con su palabra en la necesidad de preservar los recursos de todos los chilenos, pero sostuvo que "una vez impartidas las instrucciones de construir un proyecto distinto al licitado, el Estado debe cumplir con su palabra y pagar por el proyecto, entregando la obra que prometió a los habitantes de la región y al pueblo chileno en general".

"Hyundai nunca necesitó emitir un comunicado de prensa respecto de ningún proyecto, porque es su trabajo el que habla. Pero, atendido el trato descortés y abusivo que ha recibido, se siente en la necesidad de informar a los chilenos lo ocurrido con el proyecto Puente Chacao", finalizó.