MOP buscará incluir a las carreteras interurbanas en el reajuste de peajes de enero

Construcción

Asimismo, el ministro Alfredo Moreno adelantó las iniciativas que se busca implementar en el sistema de autopistas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja arduamente en lograr un acuerdo con las operadoras de autopistas interurbanas antes del reajuste de peajes que se hace en enero de cada año.

Si bien la mayoría de estas autopistas ajusta su tarifa sobre la base de la inflación, todavía hay un par de ellas que además tienen un factor de indexación similar al que aplicaban las autopistas urbanas hasta antes del acuerdo alcanzado en octubre pasado.

“Hemos tenido una muy buena recepción (por parte de las concesionarias). Esperamos lograr este acuerdo luego, porque estos reajustes se aplican en enero y si no lo logramos para esa fecha, será al mes siguiente, haremos una modificación”, señaló el secretario de Estado.

Pero eso no es todo, ya que en el largo plazo se tiene pensando implementar nuevas medidas; como la expansión del plan de usuario preferente a vehículos livianos, ampliando así el anuncio de la semana pasada que incluye sólo a camiones y buses; y un pase de usuario frecuente interoperable. A diferencia del actual pase diario para las personas que no tienen TAG, que sirve sólo para una autopista en particular, el ministro dijo que ahora la idea es que esta modalidad pueda usarse de manera transversal en todas las rutas.