Moreno desafía a Hyundai por Puente Chacao: "No asumiremos costo más allá de lo que le corresponde al MOP ni aceptaremos detenciones de las obras"

Autoridad aseguró que no se han paralizado las faenas y que todo costo adicional y riesgo es completa responsabilidad de la constructora.

Una dura respuesta al Consorcio Puente Chacao (CPC) -cuyo controlador es Hyundai-, empresa a cargo de la construcción de la obra del mismo nombre que busca unir el continente con Chiloé, dio el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

"Tenemos que tener en cuenta que este es un contrato que incluye diseño, ingeniería y construcción. Dicho de otra manera, todas las responsabilidades y los riesgos son de la constructora. Por esa misma razón, no asumiremos costo más allá de lo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas ni aceptaremos detenciones de las obras", dijo.

El secretario de Estado agregó que hasta hoy no han sido informados formalmente de ninguna paralización de faenas y que incluso, hasta hoy, se sigue trabajando en las obras del puente.

Respecto a las declaraciones del consorcio que ayer acusó abusos por parte del MOP, agregando que no pagará sobrecostos por obras adicionales que alcanzan los US$ 300 millones (casi un 50% del costo total de la obra), Moreno señaló que tal como lo establece el contrato, de no encontrarse acuerdo a esta diferencia respecto a quién debe hacerse cargo de los sobrecostos, se resolverá en los tribunales de justicia.