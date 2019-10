Poduje tras dictamen de Contraloría: “El Paseo del Mar en Valparaíso se hará igual y se inaugurará en 2021”

Construcción

El arquitecto ligado al proyecto aseguró que los cuestionamientos de la entidad son al concurso y que no implicarán atrasos en el desarrollo de la iniciativa.

"Paseo del Mar", como se le denomina al proyecto que busca mejorar el sector del muelle Barón en Valparaíso, no sufriría retrasos en su cronograma. El pasado 27 de septiembre la Contraloría determinó que el proyecto ganador del concurso para desarrollar esta tarea se debió haber declarado "inadmisible", pero el arquitecto Iván Poduje –ligado inicialmente a la iniciativa que actualmente tomó el Serviu para su desarrollo- se encargó de aclarar que la decisión de la entidad fiscalizadora no entorpecerá los planes para el proyecto.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso, Poduje señaló que lo de Contraloría "no son cuestionamientos al proyecto, sino que al concurso de ideas, son dos cosas distintas", agregando que el proyecto se está desarrollando al interior del Serviu con equipos profesionales y se han tomado ideas de todos los proyectos y sobre todo de la consulta que hizo el municipio.

El experto fue enfático en que la iniciativa no sufrirá retrasos a partir del dictamen del organismo liderado por Jorge Bermúdez. "Los concursos de ideas no son vinculantes con el diseño ni con la inversión; se hacen, básicamente, para que la comunidad pueda expresar sus visiones sobre los puntos y se incorporan las visiones que son factibles. Lo que se ha cuestionado es la idea que resultó ganadora, pero el proyecto va en un carril paralelo", aseguró.

En esa línea, indicó que el diseño no es igual al proyecto que ganó el concurso de ideas, sino que tiene algunos elementos que toma de ahí y otros que recoge de otros lados. "Por ejemplo, las obras que el proyecto ganador ponía fuera del polígono, como la marina deportiva, la playa, todo eso no se hace en el proyecto Paseo del Mar, así que no hay ningún problema. Nosotros inauguramos solamente el parque, el paseo, los juegos, las cosas que la gente priorizó, pero ninguna de las obras marítimas que se proponen y por las que se pronunció Contraloría", explicó.

En su cuenta de Twitter, según recoge la publicación, Poduje comentó que "lo que no resiste Valparaíso es que arquitectos se sigan peleando por celos o pegas" y aseguró que el Paseo del Mar "se hará igual y se inaugurará en 2021".

Para ejecutar la iniciativa, cuya inversión total es de $ 18 mil millones, se contempló que se realizara con participación ciudadana. Para este fin, a fines de enero 11.344 personas votaron en una consulta para elegir la mejor propuesta. El resultado mostró un apoyo del 48% para la opción "C" que consideraba un humedal, la recuperación de la bodega Simón Bolívar y un humedal, entre otros aspectos.