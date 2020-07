Exportación de vinos a China no dan tregua: en mayo cayeron 50%

Consumo

Sin embargo, en doce meses, el gigante asiático sigue siendo el principal importador de vinos desde Chile.

La industria vitivinícola sigue sufriendo el impacto del Covid-19 en sus envíos a los distintos países donde tiene presencia. Si abril fue un mes complejo, mayo no quedó atrás. En esta ocasión, las exportaciones de vino embotellado se redujeron un 16,7% en volumen y un 21% en valor en comparación con el mismo mes de 2019, con el envío de 4,3 millones de cajas por un valor de US$ 115,1 millones y un precio promedio de US$ 27,1/caja (-5,2%).

El desempeño de los envíos a China tampoco fue el mejor. Las exportaciones al gigante asiático bajaron un 50%, tanto en volumen como en valor. En cantidad, se paso de enviar 845 mil cajas, a 414 mil. Lo que en precios representó una disminución de US$ 27,6 millones a 13,8 millones en mayo.

De todos modos, a pesar de los resultados, China todavía mantiene su liderazgo en doce meses respecto a las importaciones, con 6,5 millones de cajas por un valor de US$214,7 millones.

A su vez, el resto de los países también registran caídas en el valor de las compras en el período comparado, con la excepción de Japón que aumentó más de 85% en volumen y valor, con el envío de 684,8 mil cajas por un valor de US$ 16,7 millones, posicionándose, inusualmente, como el principal destino de las exportaciones exportaciones de vino embotellado en el mes de mayo.

En tanto, los precios promedio también se vieron afectados por la emergencia sanitaria. En mayo, los segmentos con disminuciones más relevantes fueron los de mayor valor: los entre US$ 50 y US$ 60 por caja con bajas de -42% en volumen y valor; y los de US$ 60 por caja, con bajas de -36% en volumen y -38% en valor.

En doce meses, se han exportado 52,2 millones de cajas por un valor de US$ 1.470,4 millones, lo que constituye una baja de -5,7% en el volumen y -7,4% en el valor de los embarques de vino embotellado en comparación con el mismo año móvil anterior.