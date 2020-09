Hortifrut revirtió pérdidas de 2019 y duplicó Ebitda a junio

Consumo

Hortifrut –uno de los maypres operadores mundiales en el negocio de berries-registró una utilidad neta por US$ 8,5 millones en el primer semestre de este año, cifra que representa un aumento por un monto de US$ 24,65 millones respecto de la pérdida por US$ 16,14 millones de igual periodo de 2019. En la misma comparación, la empresa tuvo una utilidad atribuible a la controladora por US$ 2,50 millones que contrasta con las cifras en rojo por US$16,20 millones en la primera mitad del ejercicio pasado.

La mejora se debe principalmente a un mayor margen bruto por un monto de US$ 16,76 millones por la disminución de costos proporcionalmente mayor a la baja de ingresos por ventas, junto a una reducción de US$ 5,65 millones en otros gastos.

Asimismo, la firma registró en el primer semestre 2020 un EBITDA de US$45,67 millones, lo que representa un aumento del 93,44% en comparación a los US$23,61 millones que obtuvo en el mismo período en 2019. Esto se debe principalmente a los mejores precios de la fruta chilena por mejor calidad, a los mayores márgenes en el negocio de congelados y a la maduración de las inversiones en China.