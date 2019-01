K Group apuesta por convertirse en el primer operador logístico digital de Sudamérica

Emprendimiento

Este año levantarán capital para crear un centro de distribución para e-commerce y en dos años, ser una plataforma logística on demand.

Hace tres años la empresa de transporte internacional K-Logistic se propuso ampliar su giro y convertirse en el primer operador integral de logística, para hacer frente a la brecha tecnológica de la industria chilena respecto de otros mercados, y eliminar las fricciones de este proceso.



Para materializar estos objetivos crearon dos empresas: teu.ai, que diseña e implementa soluciones digitales para el comercio y logística; y K-Warehousing, un centro de distribución y almacenaje; adicionalmente, adquirieron el 30% de la plataforma logística Shipit.com, que conecta a tiendas de e-commerce con couriers.



Las cuatro empresas dieron vida a K Group, fundada por Janan Knust, que busca responder a la necesidad de incorporar eficiencia y tecnologías emergentes a la industria logística, que él define como "arcaica, reacia al cambio y poco innovadora" en comparación con otros países. "Buscamos que la logística sea invisible. Hoy hay muchos interlocutores, con precios disímiles. Por ejemplo, hay cotizaciones de transporte marítimo con variaciones de 58% en relación al valor promedio, a lo que se suma la casi nula trazabilidad de las cargas y multas originadas por falta de información", afirma.



Los planes de la compañía apuntan a digitalizar la cadena de suministro y de aquí a dos años, lograr que K Group "sea una plataforma completamente digital y on demand, donde el cliente se pueda conectar a diferentes actores y la logística sea invisible", dice Knust.

Nuevo centro para comercio online

Knust señala que invirtieron US$ 1 millón en la compra de parte de Shipit.com, un activo clave para los planes de la empresa. Comenta que realizará un aumento de capital en un rango de entre US$ 3 y US$ 5 millones, monto que les permitirá alcanzar una valorización de US$ 30 millones. Estos recursos estarían operativos en unos seis meses y los destinarán a sumar innovación a la plataforma Shipit.com, para crear el primer fullfillment center en Chile, un centro de distribución especializado para e-commerce. "Esto significará un salto cualitativo de corte tecnológico, que nos permitirá convertirnos en el primer operador logístico digital de Sudamérica", afirma.



El empresario comenta que uno de los principales proyectos tecnológicos de 2019 es la unificación de las empresas –terrestre, marítima y aérea- en la plataforma teu.ai, la que hoy tiene desarrollos de pricing, itinerarios, seguimiento, e Inteligencia Artificial (IA).



"Un cliente va a poder comprar un contenedor en línea, conectarse con la compañía naviera, con su proveedor, traer el contenedor, hacer el seguimiento completo con tecnología blockchain e Internet de las Cosas y eso le permitirá comenzar a vender, incluso desde el agua", explica Knust.



Respecto de las ventas, proyecta ingresos por US$ 17 millones, lo que implica un alza de 35% respecto de 2018. Más que crecer en facturación, explica el empresario, busca aumentar el número de usuarios en la plataforma, de manera que un cliente contrate más de un servicio.