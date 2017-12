Sí se puede: mujeres a la cabeza de emprendimientos tecnológicos

Empresas y Startups

Aunque siguen siendo menos que los hombres, las cifras avalan un aumento en en número de líderes femeninos ¿El desafío? Lograr más referentes.

Aumentar el número de mujeres que lideren emprendimientos de base científico-tecnológica, es uno de los grandes desafíos del ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel mundial y también local. Algo que en Chile se ha intentado afrontar con la creación de diferentes programas dirigidos a la mujer y que está dando resultado.

Muestra de ello son las chilenas a la cabeza de startups desarrolladoras de videojuegos, astronomía, telemedicina e informática, que hoy exportan su trabajo y se logran convertir en referentes.

Pese a esta realidad, aún falta por avanzar. Maitetxu Larraechea, directora ejecutiva de Girls in Tech, comenta que las mujeres a la cabeza de startups tecnológicas a nivel mundial representan un porcentaje cercano a 5%, cifra que sigue siendo baja. No obstante, reconoce que aunque faltan datos al respecto, es una realidad que ha comenzando a cambiar, principalmente, porque se ha posicionado este fenómeno en el debate mundial.

Similar opinión tiene Rocío Fonseca, directora ejecutiva de Start-Up Chile, que tiene a su alero el programa The S Factory, dedicado a mujeres, quien afirma que sí se han logrado avances en términos de cantidad de mujeres en firmas tecnológicas, así como en materia financiera de estas últimas.

En el caso de la aceleradora de Corfo, detalla Fonseca, en siete años la participación femenina ha aumentado de 6% a cerca de 30%, muchas dedicadas a áreas de biotecnología, salud e informática, entre otras. Esta mejoría la asocia al impulso a través de programas estatales, privados y de la sociedad civil, dirigidos a la mujer y la creación de referentes, lo que ha despertado en las industrias una mayor confianza en los lierazgos femeninos. “Como ecosistema nos falta analizar los motivos en detalle y hacer estudios cuantitativos, pero se ha demostrado que los emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres tienen una mayor tasa de supervivencia y mayores ventas”, afirma Fonseca.

Es más, de acuerdo al estudio de Kauffman Foundation “Women in Technology: Evolving, Ready to Save the World”, las startups en tecnología lideradas por mujeres obtienen 35% más de ROI (Return of Investment) y 12% más ventas.

Para seguir avanzado y lograr mayor equidad en los equipos, Larraechea indica que “hoy es clave saber dirigir el discurso de liderazgo, porque el ecosistema ha cambiado, y ya no basta con decir que se puede, hay que probar que es así, pasando del discurso a la acción”.

Añade que es necesario exigirle más a quienes lideran emprendimientos de este tipo, llevar las capacidades al límite y demostrarle a las mujeres de lo que son capaces, desde la infancia temprana.

"En unos años habrá más mujeres en este sector"

Con solo 26 años, Maureen Berho ha logrado un posicionamiento importante en la industria de la tecnología nacional. Sin haber estudiado una carrera TI, esta socióloga es hoy un referente de las mujeres en la industria. En 2015 fundó Niebla Games, startup chilena dedicada al desarrollo de juegos en línea y de mesa, y en 2016 pasó a conformar el directorio VG Chile, convirtiéndose en la primera mujer en entrar al equipo directivo que reúne a las empresas nacionales desarrolladoras de videojuegos. Para ella, el panorama es optimista y promisorio.

"Hoy hay baja participación femenina y se nota que es algo que comienza a cambiar. En unos años habrá más mujeres en el sector de videojuegos. Hoy este sector está siendo inclusivo con el talento, sin importar género, y el tema se ha instalado en el debate público", argumenta.

En cuanto a resultados, su startups ha dado saltos importantes. En solo dos años han obtenido recursos Corfo por más de $ 50 millones y están próximos a lanzar tres nuevos proyectos en 2018.

Adiós a la congestión en las carreteras

€Aún no termina la universidad y ya ha sido galardonada por un dispositivo electrónico que podría eliminar la congestión vehícular en carreteras. Valeria Salas, estudiante de ingeniería civil de la UC creó Wavern, una solución que mide el flujo de personas y vehículos durante eventos masivos y que fue premiada por Brain Chile 2016. "Cuando las personas activan su wifi o su bluetooth, Wavern detecta en tiempo real un identificador que es único para cada dispositivo electrónico, y por eso, podemos diferenciarlos", explica la joven. Agrega que hoy están ideando un sistema de alerta para autopistas, donde la idea es poder alertar a las concesionarias de algún incremento anormal y medir la extensión de los tacos. De esa manera, se podrá mejorar la respuesta de sus clientes.

La solución la posiciona en un sector poco frecuente para las mujeres, no obstante, es optimista de cara al futuro. Reconoce que programas de fomento a la mujer en tecnología, desde la educación y el emprendimiento, están siendo eficaces y cambiarán el panorama de género en los siguientes años.

Telemedicina para la piel, made in Chile

La informática no es un área ajena a las mujeres, bien lo sabe Isabel Alvarado, informática médica y fundadora de Telederma, emprendimiento chileno que pone en práctica la telemedicina aplicada a la dermatología.

¿Cómo hacerlo? A través de una aplicación móvil donde los pacientes pueden subir su historial clínico y sus consultas, las que pueden ser atendidas por un especialista en cualquier parte de Chile o incluso fuera del país. Un proyecto que fue pionero en Chile y cuyo desarrollo se adelantó a la época hace unos años, ha demostrado que es posible entregar atención de calidad y a distancia.

Isabel comenta que su startup es un caso claro de lo que pueden hacer las mujeres en tecnología. "Esto comenzó con investigaciones en la Universidad de Médica de Taipei y con la baja a la realidad local ha tenido éxito, han confiado en este proyecto", afirma. Telederma ha contado con el respaldo de entidades como iF, la acelerdora 3ie, Douc UC y Corfo, a través de un Capital Semilla por $ 25 millones.