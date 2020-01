CNE propone 67 obras por US$ 398 millones para expandir transmisión eléctrica

Energía

La mayor cantidad de iniciativas está destinada al sistema zonal con una inversión de US$ 218 millones.

Tras evaluar las iniciativas propuestas por los diferentes actores del sector energético, ayer la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el Informe Técnico Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional 2019 que contiene un total de 67 obras cuya inversión involucra US$ 398 millones aproximadamente.

El documento contempla para el Sistema de Transmisión Nacional un total de 26 obras de expansión con una inversión de US$ 180 millones. De ellas, 25 son ampliaciones de instalaciones existentes por cerca de US$ 173 millones, y una corresponde a obra nueva por US$ 7 millones.

En cuanto al Sistema de Transmisión Zonal, constituidos por las líneas y subestaciones eléctricas que están dispuestas esencialmente para el abastecimiento de clientes regulados identificables en una zona geográfica, se presentan 41 obras de expansión por US$ 218 millones, de las cuales 33 son ampliaciones de instalaciones existentes por US$ 80 millones, y ocho a obras nuevas por US$ 138 millones.

El secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, señaló que “el desarrollo efectivo y oportuno de las líneas de transmisión es esencial para enfrentar los desafíos de la descarbonización y la ruta hacia la carbono neutralidad. Sin transmisión no es posible canalizar nuestras energías limpias hacia las zonas de alto consumo”.

Tras la publicación de este documento preliminar, la CNE recibirá observaciones por parte de los interesados para publicar el definitivo. De ser aprobadas estas obras, se incluirán en el informe final e iniciarán su construcción durante el segundo semestre de 2022.

La propuesta involucra menor inversión respecto a la propuesta pasada. En el proceso anterior la CNE emitió un informe con 67 obras e inversiones por US$ 1.456 millones, destacando la línea de transmisión en corriente continua de 1.500 km de longitud, entre las subestaciones Kimal (Antofagasta) y Lo Aguirre (Santiago).

Esa obra incluso había sido propuesta en la versión 2017 bajo otras características que la hacían más costosa, por lo que no prosperó tras pasar por una discrepancia del Panel de Expertos, organismo que dirime diferencias en el sector.