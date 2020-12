Enel Américas ad portas de votarse fusión con EGP en la región: “Hemos garantizado salvaguardias para los minoritarios”

Energía

De cara a la junta que se pronunciará por la operación el 18 de diciembre, Maurizio Bezzeccheri, CEO de la Enel Américas, dice que han buscado transparentar información y conversar con los inversionistas.

Fue en julio, en medio del Covid-19, que se comenzó a fraguar la operación que el 21 de septiembre se hizo pública: la fusión de Enel Américas con el brazo de inversión en energías renovables de la italiana en la región, Enel Green Power, que busca optimizar la estructura financiera y apoyar el crecimiento futuro de las compañías.

Desde entonces, el gerente general de Enel Américas, asegura que los evaluadores han tenido acceso a información, han sostenido reuniones con inversionistas, y se han encargado de velar que el proceso se desarrolle en forma transparente. "Todo el mundo entendió que esta es una operación estratégica, porque crea un vehículo único en Latinoamérica", dice, mientras reconoce que por estos días algunos minoritarios como AFP Habitat recibirán informes de asesoría sobre la fusión para luego tomar su decisión.

A casi dos semanas de la junta extraordinaria de accionistas que deberá votar la operación, para la cual deben alcanzar el 75% de los votos, el ejecutivo asegura: "Nosotros tenemos la profunda convicción de que este es un deal que creará valor para todos los accionistas y creará una compañía que no tiene iguales, ya no lo tiene hoy iguales en términos de distribuciones, y no tendrá iguales en Latinoamérica".

- ¿Han tenido contacto con las AFP? ¿Cuáles han sido las preocupaciones?

- En estas conversaciones con las AFP el tema nuevo, después que fueron conocidas las valoraciones de los activos, se enfocó en el tema de la gobernanza. Es decir, cómo se gestiona la compañía si se elimina el límite del 65% por un solo accionista. Nosotros hemos hecho un análisis de comparaciones entre las legislaciones chilena, Latinoamérica, europea y americana para ver esencialmente cómo se posicionaba la gobernanza local. Y vimos que es una de las más protectoras de los minoritarios.

- ¿Cuáles son las garantías que les están ofreciendo a las AFP?

- La garantía ya está en la ley chilena. Hemos dejado la presencia de tres directores independientes, y las AFP podrán nombrar uno de esos tres directores. Además, se ha mantenido igual la gobernanza con respecto a la política de inversiones y a la política de operaciones extraordinaria.

Por lo tanto, aparte de la ley, hemos mantenido y garantizado otras salvaguardias para los minoritarios, en términos del tipo de decisiones, gobernanza, etc. Estamos profundamente convencidos que la gobernanza es muy sólida. Por lo tanto, más seguridad aún por los minoritarios.

En cuanto a las preocupaciones sobre el tema de la gobernanza, después evidentemente que cada uno tomará sus decisiones, pero hemos mostrado con los hechos que es una gobernanza sólida. Primero, porque la ley chilena es una ley extremadamente sólida.

- ¿Esta propuesta logrará el respaldo de los minoritarios luego de todas las conversaciones que han tenido? ¿Cuál es la sensación?

- Esta respuesta la darán los accionistas el 18 de diciembre. Lo que puedo decir es que estamos profundamente convencidos de que esta operación creará un vehículo único en Latinoamérica, el que tendrá todas las aristas de lo que la transición energética está imponiendo al sector energético. Es una operación que crea un vehículo único y valor por todos los accionistas. Estamos profundamente convencidos de que esto es así. Y lo estamos como siempre explicando en forma transparente, contestando todas las preguntas que nos llegan, porque creemos que es una oportunidad para todos los accionistas de Enel Américas.

- ¿Están tranquilos con la posición que tomen los minoritarios en esta operación?

- Estoy tranquilo que hasta ahora hemos dado todas las explicaciones, porque esta es nuestra misión. Y, por otro lado, no estoy tranquilo en el sentido de que deseo hacer aún más esfuerzo de aclaraciones por si acaso existan dudas con respecto a esto.

- ¿Ven que está muy confuso el mapa por parte de los minoritarios o ya hay claridad?

- Creo que toda la información que hemos dado ha entregado claridad y datos para tomar esta decisiones, pero evidentemente cada uno tomará las decisiones que después considere oportuno. En las decisiones en inversionistas se combinan una serie de otros componentes que no son solo objetivos, si no también sensaciones distintas, temas culturales, etc.

No podemos influir en esto. Hasta ahora estoy tranquilo que he dado todas las informaciones.

- ¿Hay apoyos comprometidos por parte de los minoritarios o todo es una caja de sorpresas?

- Por experiencia, esas son discusiones que se van a traer hasta la mañana del 18. Por lo tanto, es una discusión siempre continua, evidentemente siempre las partes buscan maximizar los intereses. Hemos hecho hincapié en el tema de la gobernanza y en la posibilidad de influir.

Alguno puede considerar que eso no es suficiente y pide más, pero evidentemente nosotros hemos dicho todo lo que nos permite hacer la ley y más lo hicimos.

- ¿Cómo podría cambiar el mapa de la participación de las AFP con esta operación?

- Removiendo el límite del 65% ellos tienen que reducir el porcentaje de acciones que pueden tener sobre la base de los activos que manejan. Evidentemente, depende de cuánto compraron.

Si las AFP tenían antes del anuncio de la operación un 12%, no creo que se vaya comprensivamente a reducir mucho este 12%. Tiene impacto, pero no dramático. Seguirá teniendo participaciones, pero hay que considerar que ellos se harán accionistas de una sociedad más grande.

- ¿Por qué esta operación se propone hoy y no fue antes? ¿No era evidente la salida del carbón, por ejemplo?

- Más que el minuto, las condiciones eran distintas. Sobre si era evidente que el carbón se iba de la matriz, no es tan así, porque si se mira el acuerdo firmado solo el año pasado en Chile era que el carbón de Enel tenía que acabar en 2040. Después, Enel Chile ha tomado la decisión de adelantar sus fechas. Estas decisiones no eran tan claras.

Los planes: crecer en distribución, potenciar renovables y electromovilidad

Aunque la luz verde de la fusión aún no está asegurada, Bezzeccheri delinea cuáles son los planes que están proyectando para Enel Américas en la que podría ser una nueva etapa. El ejecutivo señala que seguirán creciendo en distribución, porque es el "punto clave", donde Brasil se erige como el país que más ofrece oportunidad de crecimiento.

Eso sí, relata que este viernes se abren las ofertas de la licitación de las distribuidoras de Brasilia y Enel no presentará oferta, a pesar de haber trabajado hasta el martes en esta tarea. "Valoramos que el precio de partida no permitía generar las condiciones para crear valor por los accionistas", explica. Pero recalca: "Seguiremos persiguiendo la oportunidad de crecimiento también inorgánico en el sector de la distribución".

Si se aprueba las operaciones de Enel Green Power, el ejecutivo detalla que seguirán creciendo en las energías renovables. Al final de este año, tendrán 3.700 MW operativos de renovables y esperan llegar a 7.500 MW de capacidad instalada de renovables al 2024. Estos últimos son principalmente activos eólicos y fotovoltaicos. En este segmento de crecimiento, los países que concentran la atención son Brasil, Colombia y Perú.

Según explica, el desarrollo de la energía renovable necesita tres elementos: regulación estable, buenos recursos, y economía y crecimiento. En esta ecuación, destacan precisamente Colombia y Perú que han trabajado en desarrollar regulación en este tema. Por ejemplo, Perú he impulsado una ley sobre pago de potencia de la energía eólica.

Otro ámbito de crecimiento serán los servicios como movilidad eléctrica donde están trabajando en Colombia, Brasil y Perú.