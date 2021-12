ISA, Transelec y firma china presentan la mejor oferta por megalínea eléctrica con inversión en torno a US$ 1.500 millones

Energía

Consorcio lanzó propuesta por US$ 116,3 millones de Valor Anual de Transmisión por Tramo, lo cual involucraría un monto global cercano al estimado por el Coordinador Eléctrico.

Luego de que el 8 de octubre solo dos consorcios presentaran ofertas para competir en la licitación internacional de la megalínea Kimal-Lo Aguirre, obra de transmisión en corriente continua (HVDC) de 1.500 kilómetros que unirá Antofagasta y Santiago que implica alrededor de US$ 1.480 millones de inversión, ayer se conocieron finalmente las ofertas económicas.

Este hito era esperado por la industria, ya que diversos factores -que habrían incidido en la baja competencia- harían subir el monto de inversión del proyecto e incluso la española Iberdrola estimó que la inversión requerida sería en torno a US$ 2.500 millones.

En una ceremonia encabezada por el Coordinador Eléctrico, organismo que lidera la licitación, se reveló que el consorcio "Yallique" -integrado por ISA Inversiones Chile, Transelec y China Southern Power Grid International (HK)- presentó la mejor oferta por un valor de US$ 116.300.000 de Valor Anual de Transmisión por Tramo (VATT).

Esto, frente a la propuesta de Meval -conformada por Iberdrola Redes España y Celeo Redes Chile-, cuyo VATT fue de US$ 197.200.000.

De acuerdo a la resolución de la Comisión Nacional de Energía (CNE), del 3 de diciembre, se determinó el valor máximo de las ofertas en US$ 177.010.592 y el valor margen de reserva en US$ 203.562.181.

En las licitaciones de obras nuevas se oferta el VATT, que se compone de la anualidad del valor de inversión de la línea y el costo de operación y mantenimiento anual. Y, si bien detrás de ese número (VATT) hay un costo de inversión, éste no se explicita. Sin embargo, según cálculos del mercado, la propuesta ganadora estaría del orden de los US$ 1.300 millones a US$ 1.500 millones, lo que va en línea con las estimaciones de inversión del Coordinador. En tanto, en Meval la inversión estaría en torno o por sobre los US$ 2.000 millones.

La diferencia entre las cifras de ambos consorcios sorprendió en la industria. Algunos apuntaron a diferencias de tasas en cuanto al financiamiento que están considerado e incluso la tecnología contemplada (europea versus china).

Fuentes advierten que hay una asimetría en la forma en la cual los actores evaluaron los riesgos y que no es usual que el regulador fije un precio máximo tan por encima de la oferta ganadora. Sobre este último punto, explican que no se comprende del todo el valor máximo utilizado por la CNE con dos variables que en sí lo definen: el estimado de la inversión y la tasa de rentabilidad.

En cuatro días hábiles el Coordinador publicará un acta de apertura de las ofertas económicas donde se dejará constancia de los valores ofertados y los proponentes que se acogieron al valor máximo de las ofertas. La adjudicación será el lunes y luego se prepara el decreto respectivo.

Reacciones

A nombre de "Yallique", Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec, dijo entender la urgencia de avanzar en esta obra. "Nuestro trabajo compromete altos estándares medioambientales y sociales que ya iniciamos como consorcio al estudiar durante casi un año más de cinco distintas variables de trazado y todas sus implicancias, optando por una ruta que presenta los menores impactos", agregó.

El presidente del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, indicó que "la materialización del proyecto entregará mayor seguridad y resiliencia al sistema eléctrico".

Desde el gremio de Transmisoras de Chile, reconocieron que es una señal de tranquilidad y dijeron esperar que las obras de Kimal-Lo Aguirre "se desarrollen sin inconvenientes".

Consultado, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), afirmó que están monitoreando el proceso de adjudicación por su importancia para el sistema y porque los costos de esta línea serán traspasados a los clientes.

"Esperamos que el consorcio que se lo adjudique desarrolle el proyecto que el país necesita a costos eficientes", enfatizó.