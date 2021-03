Menores deterioros y mejor desempeño de sus operaciones llevan a Empresas Copec a cerrar 2020 con ganancias

Energía

Ingresos llegaron a US$18.059 millones en 2020, lo que representa una caída de 24% respecto de los US$ 23.716 millones en 2019.

Un mejor cierre de año 2020 registró -frente a lo que fue 2019- Empresas Copec, el holding que reúne la participación del grupo Angelini en firmas de combustible, forestal, minería y pesca.

La empresa tuvo utilidades anuales por US$ 191 millones, mientras que en el ejercicio anterior habían sido de US$ 172 millones. Esto se explica principalmente por un resultado no operacional más favorable, debido a menores deterioros y pérdidas en asociadas, compensado parcialmente por un menor resultado operacional, explicado por el impacto del Covid 19 sobre los negocios forestal y combustibles líquidos durante el año.

Esto se reflejó en los ingresos anuales, que bajaron 24%, alcanzando los US$ 18.059 millones.

En el segmento forestal, Arauco registró una caída de 59,2% en sus ganancias, las que llegaron a US$ 25,3 millones, principalmente, por un resultado operacional que fue inferior en US$ 36 millones, asociado a menores ingresos en el negocio de celulosa, producto de precios y volúmenes más bajos, y a mayores impuestos.

En tanto, en el segmento de combustibles, Copec registró una utilidad de $ 88.201 millones, inferior a los $137.468 millones logrados a diciembre de 2019, explicada por un menor resultado operacional y una mayor pérdida no operacional, parcialmente compensado por menores impuestos.

Avance del último triemestre

La firma tuvo utilidades por US$ 118 millones en los últimos tres meses del año, las que se comparan favorablemente con la pérdida de US$ 206 millones del mismo período de 2019. Según explicó la compañía, "esto se explica por un resultado no operacional menos negativo, explicado por menores deterioros y pérdidas en asociadas, sumado a un mejor desempeño operacional en Arauco, Copec y Abastible".

La sociedad alcanzó un Ebitda de US$ 573 millones, un alza de 44,4% frente al cuarto trimestre de 2019, principalmente por alzas en Arauco y Copec.