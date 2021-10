Brink's y Prosegur reaccionan a requerimiento por colusión de la FNE

Industria

Ambas compañías aseguran total disposición para la investigación en curso.

Dos de las tres firmas de transporte de valores involucradas en la acusación de colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), salieron a responder.

En Brink's señalaron que "nos encontramos analizando el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)". "Desde ya nos ponemos a total disposición de la autoridad y vamos a recabar toda la información necesaria para que esta situación se aclare lo más rápidamente posible", señalaron.

La investigación del cartel inició en 2018, cuando la ex directora comercial de Brink's, Marcela Ferrada comenzó a postular al beneficio de delación compensada. En el caso de esta firma, se le está solicitando multas al ex gerente general -dejó su cargo en 2020-, Alberto Bálsamo, con US$ 115 mil.

En el caso de Prosegur, declaran que "Prosegur Cash ha colaborado con la Fiscalía Nacional Económica desde el inicio de la investigación que se llevó a cabo en este proceso".

También aseguraron que "Prosegur Cash continúa profundizando sus políticas y protocolos de cumplimiento de la libre competencia, que son esenciales para la compañía en el marco de su programa de cumplimiento".

"En adelante, la compañía presentará su defensa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en cumplimiento de la ley chilena", sostuvieron.

Por este lado, se les están cobrando multas al ex gerente general, Marco Malverde, con US$ 104 mil; y al director general Latam Sur de Prosegur, Martín Matos Pardo.