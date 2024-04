Empresariado destaca anuncio de reforma al sistema político y sitúa el crecimiento como meta central

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El sector privado valoró el discurso del Presidente Gabriel Boric, particularmente por el hecho de haberse impuesto metas concretas y tocar el punto de la necesidad de una reforma al sistema político. No obstante, distintos líderes gremiales y empresariales de este sector resaltan la necesidad de que estos anuncios no se queden solo en palabras y se traspasen a acciones efectivas. Permisología y seguridad volvieron a repetirse como las principales preocupaciones del mundo privado.

José Luis del Río Goudie, director de Falabella

Discurso del Presidente: “Me pareció positivo. Lo que más me gustó, lejos, su promesa de que va a hacer una gestión fuerte para reformar el sistema político, que yo creo que es lo fundamental, lo que nos tiene entrampados los últimos 10 o 15 años (...) de la mala política viene la mala economía”.

Salir del estancamiento: “Son cosas obvias, como ir reduciendo un poco tantos permisos innecesarios, que se convierten en más burocracia que nada”.

La directora de SQM, Gina Ocqueteau, valoró el anuncio de reforma política: “Veo también voluntades asentadas con duputados y senadores de las distintas bancadas”.

Paz Ovalle, Heike Paulmann y Eduardo Behrmann.

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa

Discurso del Presidente: “Está poniendo medidas concretas, anuncios sobre volver a creer que el crecimiento es posible. No nos conformemos con un crecimiento del 2%. Ahora, hay que ver cuánto de esto encarna y cómo lo vamos a manifestar para que estas medidas finalmente permitan ese sueño tan anhelado de que Chile vuelva a crecer en tasas superiores al 4%”.

Herman Chadwick, presidente de Enel Chile

Prioridades del país: “Hay que avanzar, con diferencias, pero que se puedan conversar y que nunca vayan en perjuicio del país (...) Movamos a Chile, crezcamos, terminemos con la violencia en las calles”.

Salir del estancamiento: “El desarrollo y el crecimiento del país se debe al mundo privado. El mundo público tiene que fijar las políticas públicas y el mundo privado tiene que fijar las metas que tiene para desarrollarse, para crecer”.

Los empresarios Andrés Navarro y Mario Pavón, junto a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro.

Gina Ocqueteau, directora de SQM

Discurso del Presidente: “Muy positivo, desafiante para los dos lados (...) Muy consciente de las preocupaciones de seguridad que tenemos, de las brechas que todavía existen, de lo complejo que está el escenario mundial y también chileno. Siento que fue de verdad esperanzador”.

Reforma política: “Es una buena señal, porque veo también voluntades asentadas con diputados y senadores de las distintas bancadas. Todos queremos un Chile más justo y sin acciones claras y sin estos cambios, las brechas no se acortan”.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, y los senadores Javier Macaya (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Bernardo Larraín Matte, vicepresidente de Colbún

Discurso del Presidente: “Hizo bien en hablar de crecer más (…) 700 mil empleos, duplicar la producción de litio. Eso es movilizador. Cuando uno se pone metas concretas, más allá de que finalmente puede haber razones exógenas que no sea posible cumplirlas, pero la fuerza movilizadora de una meta específica en temas económicos es importante.”

Reforma política: “Es importante que esté antes de la próxima elección parlamentaria, antes de que se inscriban los candidatos, para que rija en el próximo Parlamento”.

Amplia convocatoria y participación del mundo empresarial y político en la edición 2024 de Enade.

Richard von Appen, presidente de Ultramar

Salir del estancamiento: “Restablecer la confianza de volver a sentarnos alrededor del país que queremos construir, ponernos de acuerdo en aquellos puntos que sí podemos tener una visión conjunta. Y empezar a empujar todos juntos de que eso se vaya concretando. (…) pero esto tiene que estar graficado en acciones”.

Reforma política: “Las intenciones están, pero este es un problema que viene arrastrando Chile más allá del Gobierno del Presidente Boric, de que tenemos que volver a sentarnos y tener algo que nos una. El nivel de desconfianza que tenemos, que se ve reflejado en nuestro actuar en la vía pública, en los espacios públicos, esto nos tiene realmente paralizados”.

El gerente general de Vapores, Óscar Hasbún; la presidenta de la CCS, María Teresa Vial; y la presidenta de Supermercados de Chile, María José Zaldívar.

Cristián Barrientos, CEO de Walmart Chile

Discurso del Presidente: “Muestra las dos posiciones de lo que está pasando en Chile, donde el eje central habla de cómo crecer más, y si el país no crece, no va a evolucionar (...) Hay buenas intenciones, de diálogo, que quizás van a poder aunar criterios, pero creo que queda mucho camino para que realmente el país tome la senda de crecimiento del 4% o 5% que todos queremos”.

40 horas: “Cuando te cambian una regla del juego a 10 días (dictamen de la DT) hay una contradicción, habla un poco de la sorpresa y de este tipo de cosas que generan incertidumbre y muestra improvisación. Todos nos podemos poner de acuerdo con las reglas que hay, lo que dice la Ley”.

El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, junto al director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic.

Nicolás Ibáñez, empresario

Discurso del Presidente: “La orientación es conciliatoria, abierta de mente, no es ideológica, y hay que aprovechar esa buena disposición. No hay que dudar de sus intenciones, sino que darle el beneficio de la duda (...) Cuando partió el Gobierno, (la percepción era) que los empresarios somos los principales enemigos de Chile, que lo único que nos motiva es tratar de aprovecharnos de la situación y perseguir exclusivamente un fin de lucro. Esa mentalidad, que seguramente lo acompañó toda su vida, ahora se está dando cuenta que no es tan así”.

Salir del estancamiento: “Si se desarrolla un fast track para poder destrabar inversiones, eso tiene un impacto en un período muy corto de tiempo para motivar los instintos emprendedores.”

Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC

Discurso del Presidente: “Esas metas, si las logramos hacer, serían maravillosas. Pero tenemos que preparar la cancha”.

Reforma política: “Es urgente, dado que al tener un sector político más alineado, más orientado a la inversión y ordenado, con menos fragmentación, eso va a traer aparejado una tranquilidad para el sector productivo y de la inversión”.

Manuel Marfán, exvicepresidente del BC

Discurso del Presidente: “Convocante al diálogo, que es lo que más importa. Aclaró la prioridad que tienen las reformas políticas, lo cual también me parece bien. La única parte que, al final, cuando improvisó, ‘vamos a tratar de crecer más en los próximos dos a cuatro años’, no está a tono con lo que está diciendo Marcel. Yo sé que estuvo bien intencionado, pero es el único comentario que le habría corregido”.

Felipe del Río Goudie, empresario

Discurso del Presidente: “Fue muy positivo. Yo siempre tengo confianza de que el país va a salir adelante, soy optimista. Están muy difíciles las condiciones generales económicas del país, pero hoy es fundamental que el mercado dé más fuerza por el lado del crecimiento, mayores incentivos, y tratar de llegar a acuerdos”.

Reforma política: “Hay que impulsarla, es fundamental, porque para tener acuerdos, si hay mucho partido chico, es complejo”.

Holger Paulmann, presidente de SKY

Discurso del Presidente: “Destaco el reconocer que el crecimiento es necesario, pero al mismo tiempo mejorar la distribución. Ese es el discurso que hemos esperado toda la vida, reconocer que se pueden hacer las dos cosas y no que es lo uno o lo otro. Como país, lo tenemos que hacer es hablar de un plan a largo plazo, de dónde queremos vernos de aquí a 20 años más”.

Andrés Echeverría, presidente de Frontal Trust

Ministro Marcel: “Tiene un orden de prioridades que lo presenta bastante claro y mi única discrepancia es que no va a convivir bien con un ambiente de impuestos altos. Desgraciadamente, la actividad empresarial ya está muy atorada”.

Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco

Salir del estancamiento: “Necesitamos pensar en políticas industriales de largo plazo. Trabajo en un sector que requiere de política industrial de largo plazo. Estímulos, certeza, apoyo, crear un ambiente favorable. Necesitamos plantar más”.

Discurso del Presidente: “El tema de reforma política fue algo concreto que abordó el Presidente, pero en el resto creo que fueron áreas bastante comunes. Sin duda, valoro el buen tono y una buena disposición y crear un buen estado de ánimo, pero nosotros ya somos adultos, maduros y requerimos aquí dar pasos concretos que van en la dirección del crecimiento”.

Jorge Riesco, presidente de Sonami

Metas del Gobierno: “Esta pretensión de duplicar la producción de litio que creemos que no va a resultar, de la política tal como está hoy planteada. Tenemos serias dudas de eso”.

Antonio Walker, presidente de la SNA

Prioridades del país: “Es la hora de recuperar los grandes acuerdos políticos, que son los que hicieron crecer y desarrollarse a este país. Y nosotros, desde la empresa, tenemos mucha confianza que podemos transformar Chile si es que tenemos reglas claras”.