Francisco Javier Illanes: “Las empresas chinas tienen capacidad de poner ofertas con mayor certeza que otros países”

Industria

Francisco Javier Illanes, socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos, conoce de cerca a inversionistas chinos, ya que ese estudio asesoró la compra que hizo Joyvio de la salmonera Australis, por más de US$ 900 millones.

El abogado dice que lo que se está viendo en el país es parte de un fenómeno global. “Las empresas chinas relevantes, que tienen acceso a financiamiento barato y el expertise industrial necesario, toman posición en activos de muy buena calidad. Ellas son muy profesionales, se toman su tiempo, contratan asesores y tienen la capacidad de cerrar adquisiciones con valoraciones muy buenas para los vendedores”, dice.

En relación a los precios pagados en los negocios cerrados por inversionistas del gigante asiático, y que el mercado destaca por estar por encima del promedio, Illanes indica que esto “tiene su explicación en la búsqueda de diversificación del portfolio de inversiones que hacen estas empresas, tienen el apoyo del sistema financiero chino -con tasas normalmente más baratas-, lo que les permite ejecutar una transacción sin las dificultades que normalmente tiene una empresa privada occidental”.

“En general, estas empresas chinas tienen capacidad de poder poner ofertas con mayor certeza que competidores de otros países que tienen que todavía testear el mercado y asegurarse de que consiguen un financiamiento grande”, agrega.

- Una de las cosas que llamó la atención de la operación de ayer fue el precio, mayor al que se esperaba…

- No conozco el caso en particular, pero mi experiencia profesional me indica que las empresas chinas son igual de rigurosas que las de otros países, y tienen que justificar su precio de oferta. Para eso tienen modelos que les permite anticipar que van a obtener las rentabilidades que les exige su directorio. Me consta que en otras compras ellos logran encontrar valor en elementos diferentes.

- Está la visión de que están pesando otros factores, como los estratégicos donde influye el Estado...

- He visto que el proceso de evaluación de la oportunidad es absolutamente similar a la que utilizan empresas de otros mercados. Los procesos de pedido y due diligence son tanto o más exhaustivos que las empresas multinacionales de Europa o EEUU. Al final, tienen que justificar la operación y ellas deben ser rentables, porque tienen muchas opciones en el mundo, no vienen acá porque tengan un mandato...

- ¿Qué sectores se ven con mayor interés para el futuro?

- Tienen interés en energía, infraestructura, en el sector exportador, y también donde ellos tengan suministros de equipos y maquinaria. Se dan cuenta que hay mucho sentido en hacer integraciones verticales. En infraestructura y energía tienen todo un know how, con ingeniería muy sofisticada, y además están muy interesados en la electromovilidad con buses eléctricos.

- Respecto de las licitaciones, se dice que los chinos prefieren los tratos directos. ¿Es así?

- No, ellos son muy sofisticados, están haciendo negocios en todas partes del mundo y ya saben que en algunos países la compra y venta de empresas se hace a través de licitaciones privadas y también que el Estado compra o contrata a través de licitaciones públicas. Antes se hablaba mucho de que los chinos se tomaban mucho tiempo y que eso los hacía poco competitivos, pero acá fueron capaces de moverse rápido y poner una oferta ganadora. Al final, es una muy buena demostración de que saben competir.