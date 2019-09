Girardi advierte que no convocará mesa técnica de proyecto glaciares si Prokurica no va a comisión por Quintero

Industria

En tanto, el gerente general de ENAP abordó la tesis del crudo iraní y aseguró que “será imposible detectar un culpable”.

Si bien el gobierno había logrado consensuar con senadores la idea de constituir una mesa técnica que pueda servir como insumo al momento de votar el polémico proyecto sobre protección de glaciares, como una forma de bajar la preocupación que existe en el mundo empresarial por el texto original, el acuerdo podría quedar en fojas cero.

Ayer, frente a la inasistencia del ministro de Minería, Baldo Prokurica a la comisión de Medio Ambiente del Senado que analiza la gestión ambiental de Codelco, Enami y ENAP en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, el presidente de la instancia, Guido Girardi, mostró su molestia y lanzó una advertencia al secretario de Estado.

“No voy a convocar a la comisión científica si el ministro no viene, porque el ministro tiene la responsabilidad de venir”, dijo.

Girardi agregó que “no puede omitir una reunión tan importante. Él sabe que hay una situación controvertida con los subsecretarios. Al pedirle al subsecretario que lo reemplace, en el fondo está diciendo que no viene nadie del Ministerio de Minería”, agregó y dijo: “Vamos a tomar decisiones sin el comité científico de glaciares”.

El ministro Prokurica no había asistido a la sesión, ya que se encontraba en una reunión, pero se presentaría este martes en la instancia.

En cuanto al objetivo de la sesión, Girardi criticó que existan empresas que por el solo hecho de estar instaladas con anterioridad en la zona consideren que no deben someterse a evaluación ambiental, asegurando que han acordado tomar acciones hasta en el presupuesto si es que no se sometían al sistema.

ENAP y Quintero

En su presentación ante los senadores, el gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, señaló que la compañía está en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero y que desde agosto del año pasado a la fecha se han realizado 200 fiscalizaciones a sus operaciones en la zona.

Sobre las investigaciones para identificar las causas de la crisis de agosto de 2018, el ejecutivo indicó que “es la suma de empresas que trabajamos ahí. Este es un problema de todos”.

En cuanto a la hipótesis del crudo iraní que importa la empresa, Roccatagliata señaló que “la PDI hace una labor fantástica en general, pero con respecto a las mediciones que nos puedan hacer, me imagino que no cuentan con mejores equipos que los que cuentan (las universidades o los expertos que contratamos). Estamos a la espera de que nos diga qué ocurrió, pero no ha habido un pronunciamiento formal”.

Finalmente, reconoció a título personal: “Francamente creo que aquí será imposible detectar un culpable, porque siendo responsables, aquí lo somos todos”.