Larraín tras salida de Chile de ISS: "Veremos muchas empresas más que van a llegar que las que se van a ir"

El secretario de Estado indicó que "hay algunas que por decisiones de sus casas matrices decidieron no estar acá".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la salida del país de la empresa danesa de servicios ISS y que emplea a cerca de 15 mil empleados en Chile.

"Yo creo que veremos muchas empresas más que van a llegar que las que se van a ir. Así como ya hay 40 mil empresas que están en el mundo del diseño y otras muchas que están llegando y que están considerando el país, hay algunas que por decisiones de sus casas matrices decidieron no estar acá", sostuvo el secretario de Estado tras participar en la conferencia "Demand Solutions Chile, Ideas para Mejorar Vidas", organizado por el BID.

Ayer los ejecutivos de empresa comunicaron que saldrán de 13 mercados considerados como poco rentables, entre los que estaba Chile.

En entrevista con Diario Financiero, Daniel C. Ryan, CEO Americas de ISS, comentó que el proceso no significará un cierre de las oficinas que operan hace 14 años, sino que se iniciará un proceso de venta. Además, aseguró que no se generarán despidos.

Con ventas anuales en Chile por cerca de US$ 200 millones y del orden de 450 clientes con presencia con oficinas en 19 ciudades entre Arica y Punta Arenas. De hecho, Chile constituye la mayor operación de ISS en Latinoamérica, superando a Brasil, Argentina y México.