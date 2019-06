Matriz de Lenovo sube oferta por Australis Seafood a más de US$ 920 millones

Industria

Antes del 27 de este mes la empresa china tiene que lanzar la OPA por la salmonera local.

Una de las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones que involucraba a una chilena entra en fase final. Y es que Australis Seafood informó al mercado que se han cumplido las condiciones del contrato de compraventa con el holding Legend, que entre otras inversiones maneja la compañía de computadores Lenovo, por lo que la empresa china publicará el aviso de OPA antes del 27 de julio.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa hasta ahora del empresario Isidoro Quiroga informó que la empresa asiática subió la puntería de la salmonera, elevando el precio a pagar de US$ 880 millones a más de US$ 921 millones.

La salmonera cuenta con 89 concesiones acuícolas en agua de mar, más otras cinco en calidad de arriendo. En 2017, obtuvo ingresos consolidados por US$ 399,4 millones, una ganancia de US$ 73,4 millones y un EBITDA (incluyendo Fair Value) de US$ 123,2 millones. Al cierre de 2017, la deuda financiera sumaba US$ 106,5 millones, correspondientes a compromisos con instituciones bancarias y arrendamientos financieros, mientras que su patrimonio era de US$ 237,8 millones.

La Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) ya había dado el visto bueno al acuerdo.

De acuerdo a medios locales, Joyvio, la filial a través de la cual Legend está llevando el acuerdo, ya completó el registro de divisas y recibió la aprobación de inversión extranjera por parte del Departamento de Administración de Divisas de Beijing y la Administración Estatal de Divisas y sus bancos autorizados.

