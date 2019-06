Ministro Moreno: reajuste de peajes en autopistas se debe resolver los próximos días

Industria

El Ministro de Obras Públicas informó que ya recibieron varias propuestas de las concesionarias y ahora van a armar mesas de trabajo para continuar con la negociación.

A finales del mes de mayo, en el marco del programa obras para Chile, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer los principales lineamientos del plan de autopistas y caminos para el país, donde se comprometió a disminuir el ajuste en el alza de los peajes de autopistas.

En la oportunidad, Piñera solicitó al ministro de Obras Públicas, -en ese momento Juan Andrés Fontaine- que lograra en un mes un acuerdo con las empresas para poder reducir los reajustes en los peajes, y el nuevo ministro de la cartera, Alfredo Moreno informó que están esperando las respuestas de las concesionarias.

Ayer en la mañana en una entrevista en T13 Radio, adelantó que el MOP emitió una propuesta conceptual inicial para activar la discusión en torno a este tema.

"A mí no me ha tocado estar con las autopistas, ellas (las concesionarias) tienen que entregar estos días unas propuestas. En su momento se le hizo una propuesta de parte del MOP –bajo la administración de Fontaine- ellos tienen que reaccionar a eso. Yo no he visto esas respuestas aún, pero es un tema que tenemos que resolver los próximos días, y el Presidente ha sido muy claro en esta materia", señaló Moreno.

Vale destacar que desde el inicio del sistema de concesiones se definió en 3,5% fijo anual, más la variación del IPC a las tarifas que cobran las operadoras de autopistas a los automovilistas. "Eso naturalmente cuando se va acumulando va dando un número que es demasiado alto, y por lo tanto hay que buscar una solución diferente", subrayó el Ministro.

Otros de los ejes que contempla el plan de autopistas son la concreción de terceras pistas en tramos de la Ruta 5 sur, telepeaje en las salidas de Santiago y más de 4 mil kilómetros en caminos en zonas indígenas.