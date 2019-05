Vapores obtiene utilidades US$ 32,5 millones en el primer trimestre

Industria

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) se recuperó en el primer trimestre del año con una utilidad de US$ 32,5 millones, después de registrar pérdidas en el mismo periodo del 2018, y en línea los ingresos aumentaron 10,5%, al llegar a los US$ 22,1 millones.

El positivo desempeño fue impulsado por el segmento portacontenedor, que reportó ganancias por US$ 33,3 millones a la compañía.

Hapag-Lloyd, naviera alemana de la cual CSAV es el principal accionista, mejoró todos sus indicadores financieros respecto al trimestre anterior, gracias a una mejora de un 5% en las tarifas de flete y a un incremento de un 2% en los volúmenes transportados, este último un 1,5% por sobre el crecimiento global. La empresa germana obtuvo una utilidad operacional (EBIT) de US$ 242,7 millones, superando en US$ 180,4 millones el primer trimestre de 2018, y logró un resultado neto de US$ 109,3 millones, mejorando significativamente los resultados obtenidos a marzo del año pasado en US$ 151,5.

El gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, destacó el buen comienzo del año de Hapag-Lloyd y la sólida posición competitiva que ha mantenido dentro de la industria. "Los efectivos programas de ahorro de costos implementados por Hapag-Lloyd, sumados a la pronta captura ya en 2018 de las sinergias provenientes de la fusión con United Arab Shipping Company (UASC) han posicionado a la empresa entre las más rentables de la industria, tanto en términos absolutos como en relación a sus competidores. Hoy somos una de las navieras más eficientes y competitivas, con una de las flotas más jóvenes y modernas de la industria", explicó.

Respecto al segmento de otros servicios de transportes, la compañía informó que al primer trimestre del año registró una pérdida de US$ 0,8 millones, debido a una mayor presión en los costos de operación en el negocio Car Carrier, principalmente asociado a las tarifas de arriendo de barcos y al precio de combustible.