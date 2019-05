Victor Hugo Puchi: "La visión populista de nuestros políticos ha sido una tremenda barrera al progreso de la industria"

Industria

Ex presidente de AquaChile analizó los hitos del sector salmonero en Chile y la respuesta de los gobiernos, reconociendo han sido deficientes en divulgar la trayectoria de este mercado.

"Ya no soy salmonero, no estoy vinculado directamente con la industria, pero pasé 30 años haciéndolo, lo cual me da una ventaja de conocimiento acumulado". Con esta breve reseña, el ex presidente de AquaChile, Víctor Hugo Puchi, expuso hoy en el seminario "Minería, Acuicultura y Fruticultura. Claves para la productividad" organizado por CIEPLAN-UTALCA y CAF, haciendo un crítico análisis de lo que ha sido el rol de los gobiernos en el desarrollo del sector salmonero.

Desde la crisis del virus ISA hasta hoy, el empresario indicó que la tarea está en la competitividad y, además, no solo producir más sino mantener el prestigio que ha llegado a tener el salmón. "Cómo llegar a ser una industria querida por el país, con los límites que tenga que tener, si es que la producción tiene que producirse, que se produzca, si es que la distancia entre centro de cultivo tiene que cambiar, que se cambie", describió.

Pero en su planteamiento puso foco en la política: "La visión populista, y lo digo con mucho respeto, de nuestros políticos, de sacar partidos de unas crisis, en nuestro caso ha sido una tremenda barrera al progreso de la industria".

En esa línea, indicó que hace tres semanas en el Congreso, se aprobó la iniciativa de abrir legalmente la pesca del salmón, siendo que hay evidencia histórica que eso sería un "desastre". "Es transformar un bien privado en bien público", reclamó.

Para Puchi, cuando se ve que se persevera en estas iniciativas, "son mensajes populistas que buscan el voto fácil para ser reelegidos, pero que detrás de eso no hay ninguna vocación de hacerle un bien a un país. Es poner a una industria, que ha tenido tanto efecto social, a un tremendo riesgo". "Este tipo de actitudes del mundo político nos está haciendo mucho daño (...) Necesitamos a algo de tiempo a favor por parte de nuestra gobernabilidad, de nuestras autoridades", agregó.

También puso en la discusión el tema comunicacional, ya que a su juicio cuando se tiene una industria de esta magnitud, el mensaje es cuidarla. "A lo mejor hemos fallado en presentar nuestro caso interno, hemos fallado comunicacionalmente. Hoy las comunicaciones y la opinión del público está muy influenciada por las buenas y malas comunicaciones. Si nosotros perdemos la reputación del alimento, no nos vuelven a comprar", advirtió.

Tras el encuentro, fue más enfático y reconoció que "hemos sido deficientes en divulgar la trayectoria y lo que se ha hecho". "Estamos lejos de igualar a Noruega. Allá por ley casi el 1% de las importaciones se debe invertir en promover la imagen del salmón noruego, nosotros cero", sostuvo.