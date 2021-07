Ximena Moreno: “En el comercio exterior queremos ir cambiando desde ser proveedores industriales a llegar al consumidor final”

Industria

Mientras apuesta con fuerza a la exportación de aceitunas, Ximena Moreno repasa su estrategia frente a problemas como la escasez hídrica y la falta de trabajadores, en lo cual es partidaria de subir la participación de extranjeros.

Más de seis décadas suma la familia Moreno en el rubro de las aceitunas, luego que Alejandro Moreno Rodillo decidió en 196o plantar los primeros olivos en su campo en el Valle de Copiapó. Y si bien en esta trayectoria han probado distintas variedades de ese cultivo, estos últimos años se encuentran enfocados en la Kalamata, de origen griego, y la Bella di Cerignola, de origen italiano.

Ximena Moreno, gerenta general de Atacama Aceitunas, cuenta que como firma “representamos sobre el 70% de las exportaciones chilenas”, y que su principal mercado es EEUU, aunque también venden a los países árabes y a los propios griegos. Variedades, como la aceituna de Azapa, van fundamentalmente a Brasil.

No obstante, la producción nacional todavía es poco relevante en el contexto mundial. Y mientras la demanda local también viene creciendo, sigue manteniendo ciertas particularidades: “Es más un consumo preferente a granel en ferias, rotiserías, mercados, incluso en el supermercado, y no en la góndola donde puede estar en bolsas o frascos, incluso con precios muy competitivos. No sé si llamarlo informalidad, pero es una cosa de costumbre”.

-¿Qué etapa viene en la empresa?

-Seguimos enfocados en el comercio exterior por la valorización que existe de la variedad, que en Chile no es muy conocida y que acá no representa el volumen que buscamos.

-¿Qué área se podría potenciar?

-En el comercio exterior, lo que queremos ir cambiando es desde ser proveedores industriales a ser proveedores de retail, llegando al consumidor final. Con esto no digo ni siquiera hacerlo con una marca propia porque va a ser muy difícil, pero sí con las marcas de clientes. Con esta variedad que está tan metida en la conciencia de los consumidores como de origen griego, aparecer con un producto chileno nos complica. Es mejor vender a través de marcas de clientes que ya están posicionados en los mercados y llegar directo al consumidor.

Escasez hídrica y falta de trabajadores

En medio de su búsqueda por aumentar su presencia internacional, la empresa ha tenido que sortear los efectos de la sequía y la dificultad para conseguir mano de obra.

- Un tema que se repite entre los agricultores es la falta de trabajadores, ¿cómo se evidencia este problema en su región?

-El tema de la mano de obra se ha visto super complicado. Nosotros acabamos de terminar la cosecha y nos vimos realmente aproblemados para conseguir gente, no hay disponibilidad de trabajadores.

- ¿Cuál podría ser una solución?

-Nosotros estamos buscando hacer cosecha mecánica, porque si estamos pensando en aumentar la densidad de las plantaciones, a la escala manual realmente va a ser complicadísimo y no nos va a dar resultados. Lo que tenemos en menor densidad seguiremos haciéndolo manual.

Por otra parte, no nos topamos con la gente de la uva -que es el otro gran cultivo en estos valles-, ya que ellos terminan su cosecha a fines de febrero y nosotros comenzamos a fines de marzo.

-¿Cómo ve las propuestas de aumentar las cuotas de trabajadores extranjeros en la agricultura?

-Yo creo también en abrir. Si estamos hablando ahora como país de los derechos del migrante, podría ser un punto el que no hubiera una limitante para el número de trabajadores extranjeros en las faenas, lo que también ayudaría cuando son faenas de gran volumen.

-Ya que operan en una de las regiones más afectadas por la escasez hídrica ¿cómo están enfrentando la sequía?

-Es un poco un mito que el olivo necesita poca agua, ya que la requiere como cualquier fruto. Estamos con proyectos de tener una mayor densidad de plantaciones por hectárea porque el uso del agua va a ser más eficiente en la medida que tengamos más árboles. Entonces, estamos apostando por la alta densidad precisamente para paliar el tema de la escasez de agua. Aquí todo es con uso de riego tecnificado y con pozo, y las napas han bajado muchísimo en los últimos años.