Gobierno y trabajadores portuarios definen pauta para mesa de trabajo

Infraestructura / Inmobiliaria

La instancia analizará cuatro grandes temáticas, entre ellos, cambios futuros del sector.

En dependencias del Ministerio de Transporte se realizó la primera reunión entre los trabajadores de distintos puertos del país y personeros del gobierno, representados por Gloria Hutt y Nicolás Monckeberg, dando continuidad a uno de los acuerdos logrados tras las movilizaciones que duraron 35 días en Valparaíso, a fines del año pasado.



Solucionado el conflicto puntual con la concesionaria TPS, ahora se abordará una serie de temas futuros que preocupan a los dirigentes de los sindicados, los que estuvieron representados por Pablo Klimpel, presidente del Sindicato de Estibadores de Portuarios de Valparaíso; Raúl Maturana, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile; Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, entre otros.



"Había una fecha de constitución que es hoy, con representantes de la industria, del gobierno, está el ministro del Trabajo y estoy yo, hay una coordinación conjunta, hay representantes de todos los gremios de trabajo portuario, de los generadores de carga de la asociación de exportadores, de la Cámara Marítima Portuaria, en representación de las empresas portuarias y concesionarios", dijo la ministra de Transporte, Gloria Hutt, tras el encuentro.



Una de las primeras definiciones será que el trabajo formal de la instancia comenzará en marzo. "Por ahora nos dedicamos principalmente a la organización", agregó la ministra.

Explicaron que esta instancia no será para analizar una problemática puntual de algún puerto, si no que propuestas general para el sector.



"Aquí hay una oportunidad única, por lo menos que yo recuerde, no hubo antes una mesa donde estuviéramos todos juntos", dijo Hutt.



Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, dijo que un desafío de la instancia será homogeneizar la base de información, por lo que ellos aportarán datos duros y su visión sobre la operación portuaria y las tendencias que está viendo el sector.



Klimpel, que fue una de las caras visibles del conflicto que hubo en Valparaíso, señaló que el objetivo es definir "una nueva legislación portuaria".



Agregó que se abordarán cuatro temas. Primero, la transformación y futuro de la industria portuaria, modernización laboral, seguridad y salud-gestión de riesgo de la industria y nuevas competencias para los puertos del futuro.



"Nosotros queremos agregar un quinto tema, que es la gobernanza, es decir, cuál va a ser la institucionalidad nacional que vamos a tener", dijo Klimpel.



Con respecto a la "expectativa que tenemos, es que se regule la eventualidad", agregando que la solución no se obtiene por generar trabajadores contratados, ya que la dinámica del comercio exterior hace que sea imposible tal modelo.