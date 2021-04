CAP designa nuevo presidente e incorpora tres mujeres a su directorio

Juntas de Accionistas

María Olivia Recart, Patricia Núñez y Manola Sánchez serán las primeras en participar en la mesa, tradicionalmente ocupada por hombres.

El ahora expresidente de la compañía, Rodolfo Krause (abajo), decidió no repostular al cargo.

La renovación total de directorio -con una histórica incorporación de mujeres- y la presentación de la estrategia corporativa del grupo para los próximos 10 años, marcaron ayer la junta ordinaria de accionistas de CAP.

Por unanimidad, se sumaron tres mujeres al directorio: Patricia Núnez, María Olivia Recart y Manola Sánchez. Y, luego de que el ahora expresidente de la compañía, Rodolfo Krause, decidiera no repostular, el directorio eligió a Jorge Salvatierra para el cargo. La vicepresidencia quedó en manos de Tadashi Mizuno. Sin embargo, la cita también fue el momento para dar cuenta de la nueva estrategia corporativa sostenible para el grupo desarrollada el año pasado. Según explicó el gerente general, Julio Bertrand, ésta ha permitido determinar focos estratégicos que concentrarían iniciativas y proyectos de inversión para ser impulsados de manera descentralizada en cada una de las empresas del grupo.

María Olivia Recart es también directora en Transelec y Nitratos. Jorge Salvatierra indicó que "es un honor"

presidir la empresa.

“La estrategia contempla la innovación como una práctica recurrente en el desarrollo y transformación de sus recursos naturales, a través de la sustitución del carbón por gas en sus operaciones, y la transición en el mediano plazo a la generación y uso del hidrógeno en sus procesos logísticos, mineros, y de plantas, con la finalidad de llegar a producir hierro y acero verdes”, adelantó.

El plan de inversiones para 2021 será de US$ 459 millones: el 77% del presupuesto se destinará a la división minera. Mientras que, por categoría de gasto, 40% corresponderá a mantención, 28% a proyectos de crecimiento, 17% a sustentabilidad y 15% a iniciativas de ahorros de costos.

Consultado por las prioridades, Bertrand indicó que “2021 es un año de mantener la continuidad operacional, entrar en la optimización del proceso productivo” y empezar, en paralelo, a estudiar proyectos de crecimiento de manera sostenible para realizar las inversiones en los próximos años.

Tras la pregunta de uno de los accionistas, detalló que este año ven un crecimiento de cerca de 10% en la comercialización de mineral de hierro y que esperan exportar una cifra similar a 2020 (16,5 millones de toneladas). “La producción este año es muy parecida a la exportación al año pasado, cuando terminamos produciendo 15 millones de toneladas dado el restablecimiento de todas las operaciones, actividades portuarias y minera, de forma estable”, dijo.

Y agregó que hoy están abocados principalmente a la continuidad operacional en toda la cadena productiva de la actividad minera y también de Huachipato.

En este último caso, esperan lograr un despacho total y venta de productos de acero cercana a las 810 mil toneladas, con una concentración mayor en el mercado de las barras de molienda para la minería. “Vemos que podríamos tener muy buenos resultados en Huachipato. No voy a decir si vamos a tener utilidades o no, pero ya no esperamos pérdidas”, aseguró. Este optimismo se vincula, porque ya pavimentada la continuidad operacional, serían capaces de aumentar la actividad, lo que favorecería por los buenos precios.

Los directores

Ademas de Salvatierra, Mizuno, Núñez, Recart Sánchez, el directorio quedó compuesto por Roberto de Andraca Adriasola y Juan Enrique Rassmuss.

Núñez es abogada y actual directora en Transelec y Nitratos. Recart es economista y rectora de la Universidad Santo Tomás. Y Sánchez es ingeniera comercial y actual directora de BCI, Mall Plaza y Viña Edwards. Salvatierra, ingeniero civil industrial -actualmente director de Entel, Invercap y Dimacofi y presidente del directorio de Canal 13-, indicó en un comunicado que “es un honor” presidir la empresa. “CAP enfrenta el futuro con optimismo y renovados desafíos, fiel a su propósito de aportar en la transformación de recursos naturales, siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad”, afirmó.