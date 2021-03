Minería

El exministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli explicó que esta idea permitiría recaudar dos veces más que lo que hoy recauda el royalty y, además, incentivar el desarrollo del sector.

Siguen apareciendo análisis y propuestas frente al buen momento que vive el precio del cobre. Luego de que la semana pasada el diputado Giorgio Jackson (RD) se mostrara partidario de impulsar una "reforma tributaria exprés" para la industria minera, este lunes, el exministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, sinceró su postura.

"A propósito del alza del cobre, que ya supera los US$ 4 la libra, se ha planteado que Chile debe subir el impuesto específico a la minería. Quiero proponer una arista distinta, que permitiría desarrollar más la minería y recaudar dos veces más que el actual royalty", inició el análisis a través de su cuenta de Twitter.

Según explicó, la propuesta consiste en aumentar el pago por concesiones de exploración y explotación, que en Chile es varias veces más bajo que en países mineros como Australia o Canadá. Ello, reiteró, permitiría recaudar dos veces más que lo que hoy recauda el royalty.

Para Briones, "este otro ángulo de mirar el debate nos permitiría, no solo una mayor recaudación, sino que también incentivar el desarrollo de más minería. ¿Por qué? Porque el objetivo de las concesiones es encontrar nuevos yacimientos y, sobre todo explotarlos".

Sin embargo, precisó que en Chile un 43% del territorio tiene una patente minera y en algunas regiones llega al 100%, todo concentrado en pocas manos. "El pago es tan bajo que las concesiones se acaparan, bloqueando la entrada a nuevos actores al desarrollo minero. El clásico 'no come ni deja comer'", dijo.

Es decir, agregó, "pagas poco por la concesión que entrega el Estado, para explotar recursos que son de todos y la congelas, bloqueando la explotación de una zona sin avanzar en el desarrollo efectivo de proyectos". "Subir el costo de la concesión incentivaría liberarlas si no se explotan", lanzó.

Por esto, enfatizó que no tiene sentido que las concesiones estén en manos de quienes no las usan o, peor, de quienes las mantienen con fines especulativos para bloquear otros proyectos o actores. "Necesitamos más minería, no menos. Minería sustentable desarrollada por mineros, no por especuladores", sostuvo.

Y sentenció: "Los invito a pensar de manera innovadora y que, más allá de los impuestos específicos, abramos la cancha de la minería. Así podemos desarrollarla más y recaudar más, en beneficio de las regiones y comunas donde están las patentes mineras y de todas las chilenas y chilenos".