Dirección del Trabajo interviene en conflicto por cupo de trabajadores en directorio de Codelco

Minería

Cristina Celis, fiscalizadora del Servicio, será la encargada de iniciar una investigación del caso a partir de la denuncia gatillada por la negativa de la FTC a convocar un Congreso Extraordinario.

Un capítulo tras otro suma el conflicto por el sucesor de Raimundo Espinoza en el directorio de Codelco. Luego de que en mayo los dirigentes de la División El Teniente presentaran a La Moneda una quina distinta a la enviada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), cuestionando la propuesta de la multisindical, se abrió una pugna que tras meses de discusión aún está lejos de ser zanjada y que hoy suma un nuevo actor.

A partir de la demanda por práctica antisindical interpuesta por dirigentes de El Teniente ante el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago en contra de la FTC, donde se pide -entre otras materias- que se remita oficio a la Unidad de Derechos Fundamentales de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Centro para que emita un informe acerca de los hechos denunciados, el Tribunal ordenó a la Dirección del Trabajo su intervención.

Así, Cristina Celis, fiscalizadora de la entidad, será la encargada de iniciar una investigación del caso, lo que pondría en nuevos aprietos a este proceso que mantiene hasta el momento al directorio de la estatal sin representante del mundo de los trabajadores.

El punto de inflexión fue la negativa de la FTC a convocar un Congreso Extraordinario para que en esta instancia se zanjara el conflicto. Según se explica en el escrito de 13 páginas presentado ante la Justicia en agosto, algunos de los sindicatos afiliados a la FTC, siguiendo las normas sobre la realización de un Congreso Extraordinario y cumpliendo con el quórum exigido (20%), se envió una carta a los dirigentes solicitando que se citara a este encuentro.

Sin embargo, la FTC dio por cerrado el debate respecto a la conformación de la quina, reafirmando la institucionalidad y los acuerdos firmados, y señalando sólo que revisaría los alcances de la solicitud y evaluaría designar una comisión organizadora sobre la realización de un congreso.

A juicio de los dirigentes de El Teniente, la reacción de la organización vulnera "los estatutos de la FTC y la democracia sindical", toda vez que "la FTC, el presidente y secretario general de la Federación se invisten de competencias y facultades que no les corresponden".

FTC recibe golpe en la justicia

Luego de que el 27 de septiembre la organización presentara en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por vulnerar los derechos constitucionales de la Federación, exigiendo que en un plazo de cinco días concrete el nombramiento del director de Codelco, la Justicia declaró ayer inadmisible la acción.

"De los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no se relatan hechos que puedan ser subsanados por esta vía, por lo que no resulta ser idónea a los fines pretendidos por los comparecientes", sostuvo la Justicia en su resolución.