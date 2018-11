JPMorgan recorta en 13% ingresos de SQM para el próximo año ante retraso en expansión de litio

Minería

Banco de inversión norteamericano además recortó el precio objetivo del ADR de US$ 54 a US$ 52.

Hace unas semanas SQM transparentó al mercado que el proceso de expansión de su producción de litio en el norte del país iba más lento de lo esperado, por lo que los bancos de inversión tomaron nota y actualizaron sus proyecciones.

Es en este contexto que JPMorgan actualizó a la baja las perspectivas de ebitda de 2019 para la minera no metálica, recortándola en 10% a US$ 1.000 millones. Mientras que el ingreso neto lo fijó en 13% a US$ 486 millones, según lo informado por Bloomberg.

Con estos ajustes, el banco de inversión norteamericano redujo el precio objetivo del ADR a diciembre de 2019 pasando de US$ 54 a US$ 52, pero manteniendo la recomendación de sobreponderar la acción considerando sus sólidos fundamentos.

El lado positivo de este atraso es que ante la demora de la entrada de oferta al mercado del litio, el commodity ve una presión al alza para su precio.

A esta hora, el precio de la acción de SQM en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) opera con una caída de 0,51%, por lo que se cotiza en $ 30.100.